Россия обыграла США и вышла в полуфинал чемпионата мираSportmail.ru 12:26

Счет в матче был открыт уже на второй минуте игры. Вратарь сборной США Кори Шнайдер неуверенно отбил шайбу перед собой после броска Михаила Сергачева, а Никита Гусев был первым на добивании 1:0 в пользу сборной России.

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