Россия обыграла Швецию на чемпионате мира по хоккеюКоммерсантъ вчера в 16:37

Хоккеисты сборной России обыграли команду Швеции в заключительном матче группового этапа чемпионата мира (ЧМ).

Россия обыграла Швецию на чемпионате мира по хоккею

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