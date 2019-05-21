Сборная России победила команду Швеции на ЧМ по хоккеюRT на русском вчера в 16:28

Шесть шайб, заброшенных российскими хоккеистами во втором периоде встречи, обеспечили им победу в матче чемпионата мира с командой Швеции. Встреча завершилась со счётом 7:4 в пользу россиян.

Сборная России победила команду Швеции на ЧМ по хоккею

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