Россия обыграла Чехию на чемпионате мира по хоккеюКоммерсантъ 12:30

Сборная России по хоккею обыграла национальную команду Чехии в третьем матче группового этапа чемпионата мира в Братиславе со счетом 3:0 (Андронов, 13; Гусев, 33; Зайцев, 60-п.в.).

Россия обыграла Чехию на чемпионате мира по хоккею

Политика Савченко прокомментировала хищения в оборонной сфере на Украине Депутат Верховной рады Надежда Савченко, комментируя хищения в оборонной сфере Украины, заявила, что президент страны Петр Порошенко одел украинских солдат, но при этом украл «танки, корабли, авиацию».

Политика Оператор «Северного потока-2» ответил на угрозу санкций США Проект газопровода «Северный поток-2» полностью соответствует закону и не нуждается в плане Б на случай введения санкций США.

Политика Стали известны регионы с максимальным запросом на смену губернаторов Закрытые социсследования, проведенные в марте для администрации президента РФ, показали регионы с наибольшим запросом на смену губернаторов, сообщает РБК со ссылкой на близкие к Кремлю источники.

Политика Китай наносит ответный удар и вводит пошлины на американские товары 10 мая американское Торговое представительство (министерство торговли) ввело пошлины на китайские товары в размере от 10 до 25 %, а президент США Дональд Трамп поручил ввести дополнительные пошлины на 300 миллиардов долларов.

Политика Соловьев выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере Соловьев посчитал эти слова Непогодина утверждением о том, что воевать на стороне Третьего рейха было альтернативой борьбы с СССР.

Экономика Еврокомиссия одобрила совместное предприятие «Северстали» и Tenaris Еврокомиссия одобрила создание совместного предприятия российской «Северстали» и итальянской Tenaris, которое будет выпускать нефтяные сварные трубы в Сургуте.

Происшествия МЧС: В Тольятти башенный кран может упасть на многоквартирный дом По предварительной информации, в результате порывов ветра башенный кран съехал одним колесом с рельсы, угол наклона от оси составляет до 15 градусов.

Общество Амстердам планирует привлекать «качественных» туристов Совет надеется, что туристы начнут посещать нестандартные направления в Нидерландах, ведь такие популярные места как Амстердам или парк Кекенхоф (город Лисс) уже успели пострадать от чрезмерного ажиотажа.

Шоу-бизнес Фигурист Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой Российский фигурист Андрей Лазукин, который встречается с чемпионкой мира и Европы 2015 года Елизаветой Туктамышевой, опубликовал откровенное фото своей спутницы.

Футбол «Палермо» переведён в Серию C по решению суда В нынешнем сезоне «розонерри» заняли третье место в Серии B и сохраняли шансы на повышение в классе.

Музыка В Израиле официально началось «Евровидение-2019» В Израиле официально начался песенный конкурс «Евровидение-2019». Открытие прошло в Тель-Авиве, сообщает The Jerusalem Post.

Футбол Джеррард предположил, что может продолжить тренерскую карьеру в РПЛ Главный тренер шотландского «Рейнджерс» Стивен Джеррард не исключил, что может продолжить карьеру в одном из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).

Общество Работники бюро судебно-медицинской экспертизы Петербурга собрали с жителей за два года 125 млн рублей за бесплатное вскрытие умерших «Общая сумма доходов, полученных от граждан за указанные услуги в проверяемом периоде, составила 125 107,5 тыс. рублей (в 2017 году – в сумме 58 426,5 тыс. рублей, в 2018 – в сумме 66 681 тыс. рублей)», – говорится в отчете КСП.

Политика ЕС прокомментировал раздачу российских паспортов в Донбассе Европейский союз не планирует вводить новые санкции против России из-за ее решения выдавать российские паспорта жителям Донбасса.

Шоу-бизнес В семье Алсу не просили засекречивать итоги проверки шоу «Голос» Ранее в воскресенье в СМИ появилась информация о том, что отец девочки, бизнесмен Ян Абрамов якобы обратился к нидерландской компании Talpa, владеющей франшизой формата передач "Голос".

Политика Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Сирии Главы государств обсудили ситуацию в Сирии, в частности участившиеся нарушения режима прекращения боевых действий в Идлибской зоне деэскалации в Арабской Республике.

Политика Экс-президент США Джимми Картер перенес операцию после перелома бедра 39-й президент США Джимми Картер перенес операцию после того, как сломал бедро, собираясь на охоту.

Энергетика «Роснефть» предоставит информацию о последствиях инцидента с «Дружбой» "Роснефть" планирует в ближайшие недели предоставить информацию о последствиях для компании, вызванных инцидентом с загрязненной нефтью.

Экономика Госинвестиции развивающихся стран снизились до исторического минимума Общие расходы стран на образование, здравоохранение, инфраструктуру за вычетом амортизации существующих основных фондов сократились до рекордно низких 0,9% ВВП (еще в 1997 г. на долю таких инвестиций приходилось 3,3% ВВП развивающихся стран).

Политика Экс-президента Судана обвинили в причастности к убийству демонстрантов Власти Судана предъявили свергнутому президенту Омара аль-Баширу и другим бывшим высокопоставленным должностным лицам обвинения в подстрекательстве и причастности к убийству участников массовых протестов в стране.