ЧМ по хоккею
Россия обыграла Чехию на чемпионате мира по хоккеюКоммерсантъ 12:30
Россия—
Чехия
3 – 0
Матч завершён
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Группа B, сегодня
Сергей Андронов
|14'
Никита Гусев
|33'
Никита Зайцев
|60'
Показать детали
Скрыть
Сборная России по хоккею обыграла национальную команду Чехии в третьем матче группового этапа чемпионата мира в Братиславе со счетом 3:0 (Андронов, 13; Гусев, 33; Зайцев, 60-п.в.).
Читать в источнике
Оценить30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 17:12, Ашберн
Кино
В промо-кадре «Игры престолов» нашли новый ляп
Обновлено в 13:36
Политика
Савченко прокомментировала хищения в оборонной сфере на Украине
Депутат Верховной рады Надежда Савченко, комментируя хищения в оборонной сфере Украины, заявила, что президент страны Петр Порошенко одел украинских солдат, но при этом украл «танки, корабли, авиацию».
Обновлено в 15:54
Политика
Оператор «Северного потока-2» ответил на угрозу санкций США
Проект газопровода «Северный поток-2» полностью соответствует закону и не нуждается в плане Б на случай введения санкций США.
Обновлено в 11:25
Происшествия
Ученик гимназии в Казани взял в заложники целый класс
Обновлено в 07:02
Политика
Стали известны регионы с максимальным запросом на смену губернаторов
Закрытые социсследования, проведенные в марте для администрации президента РФ, показали регионы с наибольшим запросом на смену губернаторов, сообщает РБК со ссылкой на близкие к Кремлю источники.
Обновлено в 02:10
Политика
Китай наносит ответный удар и вводит пошлины на американские товары
10 мая американское Торговое представительство (министерство торговли) ввело пошлины на китайские товары в размере от 10 до 25 %, а президент США Дональд Трамп поручил ввести дополнительные пошлины на 300 миллиардов долларов.
Обновлено в 10:05
Политика
Соловьев выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере
Соловьев посчитал эти слова Непогодина утверждением о том, что воевать на стороне Третьего рейха было альтернативой борьбы с СССР.
Обновлено в 15:22
Транспорт
Китайские авиакомпании начали тестовые полеты в новом аэропорту Пекина
Обновлено вчера в 21:35
Экономика
Еврокомиссия одобрила совместное предприятие «Северстали» и Tenaris
Еврокомиссия одобрила создание совместного предприятия российской «Северстали» и итальянской Tenaris, которое будет выпускать нефтяные сварные трубы в Сургуте.
Обновлено в 09:16
Происшествия
МЧС: В Тольятти башенный кран может упасть на многоквартирный дом
По предварительной информации, в результате порывов ветра башенный кран съехал одним колесом с рельсы, угол наклона от оси составляет до 15 градусов.
Обновлено в 16:05
Общество
Амстердам планирует привлекать «качественных» туристов
Совет надеется, что туристы начнут посещать нестандартные направления в Нидерландах, ведь такие популярные места как Амстердам или парк Кекенхоф (город Лисс) уже успели пострадать от чрезмерного ажиотажа.
Обновлено в 15:10
Шоу-бизнес
Фигурист Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой
Российский фигурист Андрей Лазукин, который встречается с чемпионкой мира и Европы 2015 года Елизаветой Туктамышевой, опубликовал откровенное фото своей спутницы.
Обновлено в 06:14
Футбол
«Палермо» переведён в Серию C по решению суда
В нынешнем сезоне «розонерри» заняли третье место в Серии B и сохраняли шансы на повышение в классе.
Обновлено в 13:58
Музыка
В Израиле официально началось «Евровидение-2019»
В Израиле официально начался песенный конкурс «Евровидение-2019». Открытие прошло в Тель-Авиве, сообщает The Jerusalem Post.
Обновлено вчера в 16:31
Футбол
Джеррард предположил, что может продолжить тренерскую карьеру в РПЛ
Главный тренер шотландского «Рейнджерс» Стивен Джеррард не исключил, что может продолжить карьеру в одном из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:40
Футбол
Кокорина и Мамаева могут отправить в Ярославль
Обновлено в 09:29
Футбол
«Интер» обыграл «Кьево» и вернулся на третье место
«Интер» (66 очков) располагается на третье месте, «Кьево» (15 очков) - последний.
Обновлено в 16:53
Общество
Работники бюро судебно-медицинской экспертизы Петербурга собрали с жителей за два года 125 млн рублей за бесплатное вскрытие умерших
«Общая сумма доходов, полученных от граждан за указанные услуги в проверяемом периоде, составила 125 107,5 тыс. рублей (в 2017 году – в сумме 58 426,5 тыс. рублей, в 2018 – в сумме 66 681 тыс. рублей)», – говорится в отчете КСП.
Обновлено в 16:56
Политика
ЕС прокомментировал раздачу российских паспортов в Донбассе
Европейский союз не планирует вводить новые санкции против России из-за ее решения выдавать российские паспорта жителям Донбасса.
Обновлено в 07:21
Шоу-бизнес
В семье Алсу не просили засекречивать итоги проверки шоу «Голос»
Ранее в воскресенье в СМИ появилась информация о том, что отец девочки, бизнесмен Ян Абрамов якобы обратился к нидерландской компании Talpa, владеющей франшизой формата передач "Голос".
Обновлено вчера в 08:10
Политика
Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Сирии
Главы государств обсудили ситуацию в Сирии, в частности участившиеся нарушения режима прекращения боевых действий в Идлибской зоне деэскалации в Арабской Республике.
Обновлено в 17:05
Общество
Зверев отреагировал на штраф из-за пикета у стен Кремля
Обновлено в 07:59
Политика
Экс-президент США Джимми Картер перенес операцию после перелома бедра
39-й президент США Джимми Картер перенес операцию после того, как сломал бедро, собираясь на охоту.
Обновлено в 16:43
Энергетика
«Роснефть» предоставит информацию о последствиях инцидента с «Дружбой»
"Роснефть" планирует в ближайшие недели предоставить информацию о последствиях для компании, вызванных инцидентом с загрязненной нефтью.
Обновлено в 11:06
Экономика
Госинвестиции развивающихся стран снизились до исторического минимума
Общие расходы стран на образование, здравоохранение, инфраструктуру за вычетом амортизации существующих основных фондов сократились до рекордно низких 0,9% ВВП (еще в 1997 г. на долю таких инвестиций приходилось 3,3% ВВП развивающихся стран).
Обновлено в 16:33
Политика
Экс-президента Судана обвинили в причастности к убийству демонстрантов
Власти Судана предъявили свергнутому президенту Омара аль-Баширу и другим бывшим высокопоставленным должностным лицам обвинения в подстрекательстве и причастности к убийству участников массовых протестов в стране.
Обновлено в 12:41
Авто
В России подешевел кроссовер Nissan Murano
Компания Nissan снизила в России цены на кроссовер Murano на 286-456 тысяч рублей.
Обновлено в 09:39