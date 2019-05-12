Россия обыграла Австрию на чемпионате мира по хоккеюИзвестия 08:40

В настоящий момент Россия занимает второе место турнирной таблицы с шестью очками и 10 забитыми шайбами, Чехия лидирует в своей группе с шестью очками и 12 успешно реализованными шайбами. Ранее 12 мая Чехия разгромила сборную Норвегии в групповом этапе чемпионата мира по хоккею со счетом 7:2.

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Россия обыграла Австрию на чемпионате мира по хоккею

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