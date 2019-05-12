ЧМ по хоккею
Россия обыграла Австрию на чемпионате мира по хоккеюИзвестия 08:40
Россия—
Австрия
5 – 0
Матч завершён
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Группа B, сегодня
Евгений Дадонов
|13'
Никита Кучеров
|35'
Иван Телегин
|35'
Евгений Дадонов
|41'
Илья Ковальчук
|45'
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В настоящий момент Россия занимает второе место турнирной таблицы с шестью очками и 10 забитыми шайбами, Чехия лидирует в своей группе с шестью очками и 12 успешно реализованными шайбами. Ранее 12 мая Чехия разгромила сборную Норвегии в групповом этапе чемпионата мира по хоккею со счетом 7:2.
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