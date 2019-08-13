Политика
Россия объявила украинского дипломата персоной нон гратаИзвестия 11:54
Ранее 13 августа Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что сотрудник российского генконсульства во Львове объявлен персоной нон грата. Дипломат, уже покинувший страну, по данным службы, получал от местного жителя, завербованного в 2014 году, некие сведения. Имя подозреваемого не озвучивалось.
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Служба безопасности Украины задержала во Львовской области местного жителя, который «выполнял разведзадание спецслужб Российской Федерации», сообщается на сайте ведомства.РБК08:09
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