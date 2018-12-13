Поскольку в соответствии с устоявшейся и общепринятой дипломатической практикой подобные недружественные действия всегда влекут за собой зеркальные ответные меры, на днях персоной нон грата в РФ был объявлен словацкий военный дипломат.

«На днях персоной нон грата в России был объявлен словацкий военный дипломат, которому надлежит покинуть нашу страну в течение двух суток», — сказала представитель МИДа, добавив, что послу Словакии в Москве уже была вручена соответствующая нота 11 декабря.

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