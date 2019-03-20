Россия объявила об отказе от транзита газа через УкраинуLenta.ru вчера в 09:42

Российский «Газпром» начал официально уведомлять страны о том, что транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена 1 января 2020 года. Об этом сообщил глава украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев в интервью изданию «РБК-Украина».

Россия объявила об отказе от транзита газа через Украину

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