Политика
Президент США Дональд Трамп отменил встречу с российским лидером Владимиром Путиным скорее по внутриполитическим причинам, а не из-за инцидента в Керченском проливе. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.
Lenta.ru04:30
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Является ли провокация, которая была устроена Киевом, реальным поводом к отмене? Публично мы слышали именно такое объяснение. Является ли это реальностью? Мне кажется, что все-таки нужно искать ответы во внутриполитической ситуации в США. Вот она является доминирующей при принятии решения.
— Мария Захарова, российский дипломатNews.ru 07:00
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