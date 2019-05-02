Политика
Россия объяснила ОБСЕ упрощение выдачи паспортов РФ жителям ДонбассаНаша версия 03:27
Балакин отметил, что соответствующее решение об упрощении процедуры предоставления гражданства РФ жителям отдельных районов Донбасса было принято, исходя только лишь из гуманитарных соображений. При этом получение российского паспорта не предполагает отказа от украинского гражданства.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 04:57, Ашберн
Футбол
Симон Миньоле: «Алиссон — самый совершенный вратарь из всех, кого я видел»
Вратарь «Ливерпуля» Симон Миньоле высоко оценил талант своего одноклубника и коллеги по амплуа Алиссона.
Обновлено в 04:15
Происшествия
В Краснодаре уволят заведующую садиком, поставившую ребенка на колени
Как ранее сообщали «Кубанские новости», 1 мая в социальных сетях было опубликовано видео, на кадрах которого женщина кричит на маленького мальчика, после чего заставляет его встать на колени и целовать землю.
Обновлено 01 мая в 09:54
Музыка
Успенская назвала местью неучастие Алсу в «Евровидении»
Российская певица Любовь Успенская предположила, что отстранение Алсу от оглашения результатов голосования жюри на конкурсе «Евровидение-2019» может быть местью.
Обновлено вчера в 21:42
Происшествия
В Карелии столкнулись пассажирский поезд и грузовик
Три человека пострадали в результате столкновения пассажирского поезда и грузовика в Карелии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 04:17
Политика
Коломойский высказал Зеленскому первый упрек
Украинский олигарх Игорь Коломойский упрекнул избранного президента Украины Владмира Зеленского в том, что тот хочет встретиться с большим бизнесом "как с колхозом".
Обновлено в 04:47
Политика
На Украине оценили готовность России к «военному обострению»
Россия готова к "военному обострению" в Донбассе, заявил заместитель министра "по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц" Георгий Тука в интервью изданию "Сегодня".
Обновлено вчера в 23:06
Политика
В ДНР выстроилась очередь из желающих получить российский паспорт
В самопровозглашённой Донецкой народной республике выстроилась очередь из тех, кто желает получить российские паспорта по упрощённой схеме.
Обновлено в 04:18
Авто
Российская олимпийская чемпионка продала подаренный в Кремле BMW
Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина продала подаренный на церемонии в Кремле автомобиль BMW.
Обновлено в 03:30
Футбол
Абрамович не планирует продавать «Челси»
Обновлено в 04:24
Интернет
NetMarketShare: пользователи не спешат переходить на Windows 10
Динамика изменения уровня распространения операционных систем показывает, что несмотря на все усилия Microsoft, пользователи не торопятся переходить на Windows 10.
Обновлено вчера в 11:49
Общество
В Колизее появится вооруженная охрана для защиты от вандалов
Обновлено в 04:49
Общество
Георгиевские ленточки со свастикой заметили в Нижнем Новгороде
Обновлено вчера в 09:09
Происшествия
Ребенка на воздушном шаре унесло в Крыму
Обновлено в 02:29
Баскетбол
Паскаль Сиакам получил неспортивный фол за подножку Джоэлу Эмбииду
Обновлено вчера в 23:57
Футбол
УЕФА подтвердил законность игры футболиста Мораеса за сборную Украины
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил правомерность выступления нападающего Жуниора Мораеса за сборную Украины.
Обновлено в 04:36
Космос
В SpaceX сообщили, что космическая капсула Crew Dragon разрушена
Космическая капсула пилотируемого корабля Crew Dragon, которая в будущем должна будет доставлять людей на Международную космическую станцию, была разрушена во время испытания, сообщил телеканал CNN со ссылкой на компанию SpaceX.
Обновлено в 02:47
Политика
В Крыму напомнили Зеленскому об общем у Украины и России
Ранее в мае избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у двух стран из общего осталась только государственная граница, напоминает «Газета.ру».
Обновлено в 03:13
Общество
Сергей Шнуров написал стих про Шиес и ОМОН
Разместил Сергей Шнуров стихотворение на своей странице в Instagram под скриншотом новости с заголовком «Нацгвардия и ОМОН прибыли в район протестов против строительства мусорного полигона Шиес».
Обновлено вчера в 17:23
Шоу-бизнес
Невестка Алсу нарушила молчание из-за последствий скандала
Обновлено вчера в 10:00
Кино
Скончался Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах»
В США на 75-м году жизни скончался знаменитый актер Питер Мейхью, который сыграл роль Чубакки в легендарной саге «Звездные войны».
Обновлено в 02:36
Экономика
Австрийская OMV в I квартале вложила в «Северный поток-2» €44 млн
Австрийская нефтегазовая компания OMV в первом квартале 2019 года вложила в финансирование строительства газопровода «Северный поток — 2» €44 млн.
Обновлено в 03:33
Общество
Глушаков из мести запретил дочери вылетать из России
Обновлено в 04:31
Здоровье
Ученые назвали продукт, спасающий от ожирения
Японские ученые выяснили, что регулярное употребление риса способствует сокращению риска ожирения.
Обновлено вчера в 02:57
Происшествия
Трехлетняя девочка погибла в Москве, выпав с шестого этажа
Полицейские в Москве задержали двух родителей, чья трехлетняя дочь выпала с балкона на шестом этаже и разбилась, сообщил руководитель пресс-службы столичного главка полиции Юрий Титов.
Обновлено в 04:37
Политика
Климкин предложил украинский ответ на акцию «Бессмертный полк»
Обновлено вчера в 17:32
Политика
Мэй сменила министра обороны Великобритании
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отправила в отставку министра обороны Гэвина Уильямсона, которого подозревают в разглашении секретной информации.
Обновлено 01 мая в 14:41
Происшествия
Один из шести пострадавших в ДТП под Калугой детей умер
Один из шести детей, которые пострадали в результате аварии под Калугой, скончался. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
Обновлено вчера в 10:01