Политика
Россия объяснила ОБСЕ упрощение выдачи паспортов РФ жителям ДонбассаНаша версия 03:27
Балакин отметил, что соответствующее решение об упрощении процедуры предоставления гражданства РФ жителям отдельных районов Донбасса было принято, исходя только лишь из гуманитарных соображений. При этом получение российского паспорта не предполагает отказа от украинского гражданства.
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Музыка
Лазарев сдал кровь на национальность перед «Евровидением-2019»
Обновлено вчера в 06:10
Политика
МИД объяснил смену российского посла в Минске
Карасин объяснил освобождение от должности посла РФ в Минске Михаила Бабича и назначение на этот пост главы комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрия Мезенцева.
Обновлено в 02:48
Происшествия
В Мексике нашли мертвой бывшую «Мисс Уругвай»
Экс-победительница конкурса "Мисс Уругвай" 2006 года Фатими Давила найдена в четверг мертвой в одном из отелей мексиканской столицы, сообщает портал Universal.
Обновлено вчера в 19:51
Происшествия
Неизвестные ограбили квартиру пенсионерки в Москве на 8 млн рублей
Неизвестные ограбили квартиру пенсионерки в Москве — злоумышленники похитили более $35 тыс. (более 2 млн рублей) и ценные вещи.
Обновлено в 03:07
Шоу-бизнес
Анна Седокова впервые за долгое время увиделась с дочерью Моникой
По решению суда 36-летняя Анна Седокова довольно мало времени проводит со своей дочерью от Максима Чернявского.
Обновлено в 05:15
Шоу-бизнес
Принц Гарри уедет от Меган Маркл и может пропустить рождение первенца
Герцог Сассекский уедет от беременной Меган Маркл и может пропустить рождение на свет своего первенца.
Обновлено вчера в 19:15
Экономика
Баффетт назвал себя «идиотом» за долгий отказ покупать акции Amazon
Миллиардер и инвестор Уоррен Баффетт рассказал телеканалу CNBC, что его холдинговая компания Berkshire Hathaway приобрела акции Amazon.
Обновлено в 05:06
Происшествия
Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 05:06
Авто
Российская олимпийская чемпионка продала подаренный в Кремле BMW
Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина продала подаренный на церемонии в Кремле автомобиль BMW.
Обновлено в 03:30
Футбол
Стали известны стартовые составы «Енисея» и «Анжи»
Стали известны стартовые составы красноярского «Енисея» и махачкалинского «Анжи» на матч 27-го тура чемпионата России.
Обновлено в 06:00
Политика
Amnesty International признала задержанных 1 мая узниками совести
Международная организация Amnesty International признала задержанных на первомайских демонстрациях в Петербурге и других регионах России узниками совести.
Обновлено вчера в 12:24
Здоровье
Минздрав проводит внеплановую проверку в рубцовской поликлинике
По поручению министра здравоохранения Алтайского края в в поликлиническом отделении Рубцовской горбольнице №3 проводят внеплановую проверку.
Обновлено в 02:59
Футбол
Президент «Барселоны»: «Месси может играть до 45 лет»
31-летний Месси выступает за "сине-гранатовых" с 2003 года.
Обновлено в 04:44
Происшествия
Новые дети-маугли найдены в Петербурге
Обновлено в 06:18
Общество
В Нижнем Новгороде продают георгиевские ленточки со свастикой
Вероятно, китайские товарищи сделали такой "креатив" с той задумкой, что звезда "раздавила" свастику.
Обновлено вчера в 06:06
Наука
Увеличение миндалевидного тела связали с ПТСР
По словам одного из авторов Минсьона Хуана (Mingxiong Huang), предыдущие исследования посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) демонстрировали снижение объема миндалевидного тела у людей, переносящих его.
Обновлено 30 апреля в 06:15
Хоккей
Капитан «Ак Барса» Свитов покинул команду
Обновлено в 04:48
Общество
Король Таиланда женился на начальнице охраны
Маха Вачиралонгкорн был назначен правителем Таиланда два года назад, но официальная коронация пройдет только 4 мая.
Обновлено вчера в 10:00
Политика
Президенту Грузии угрожают импичментом из-за американской военной базы
Президент Грузии Саломе Зурабишвили подверглась массированной критике на родине из-за несогласия со строительством американской базы в республике.
Обновлено вчера в 09:36
Политика
Заседание трибунала по делу украинских моряков пройдет 10 мая
Международный трибунал по делу задержанных в РФ украинских моряков назначен на 10 мая, сообщила на своей странице в Facebook замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.
Обновлено в 05:18
Общество
Глушаков запретил ребенку покидать Россию
Обновлено в 02:58
Экономика
Россию назвали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году
Мировым лидером по закупкам золота в первом квартале 2019 года стала Россия, которая приобрела 55,3 тонны драгоценного металла.
Обновлено вчера в 21:36
Футбол
УЕФА подтвердил законность игры футболиста Мораеса за сборную Украины
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил правомерность выступления нападающего Жуниора Мораеса за сборную Украины.
Обновлено в 04:36
Здоровье
Секреты здоровья: как правильно тренировать тело и мозг в пожилом возрасте
«Вечерняя Москва» выяснила какие еще существуют способы для поддержания физического здоровья и красоты зрелых людей.
Обновлено в 04:39
Финансы
Эксперты прогнозируют ослабление курса рубля к концу года
Специалисты предсказывают ослабление позиции рубля на мировом рынке валюты. Обрушение курса предполагается к концу года.
Обновлено в 06:05
Культура
Печкин стал добрым в новой серии «Простоквашино»
Обновлено в 03:26
Армия и оружие
Турция получила «более позитивное» предложение от США по ЗРК Patriot
Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что США сделали Турции "более позитивное" предложение о возможной закупке зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, чем те, которые Вашингтон представлял ранее.
Обновлено в 05:54
Армия и оружие
Израильский эксперт Кедми высмеял план НАТО по сухопутной войне против России
План НАТО по ведению сухопутной войны против России в Европе является смехотворным, поскольку РФ уничтожит центры альянса раньше.
Обновлено в 05:00
Авто
Представлен обновленный масл-кар Chevrolet Camaro
Обновлено в 03:46