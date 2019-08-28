Представители США оказывают давление на традиционных и потенциальных партнеров России по военно-техническому сотрудничеству, такого не было даже в самые худшие времена, заявил глава ФСВТС Дмитрий Шугаев.

Россия обвинила США в «выкручивании рук» партнерам Москвы по ВТС

Политика «Укроборонпром» заместил импорт деталей из России на 60% Избранный депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Анна Коваленко заявила, что государственный концерн «Укроборонпром» заместил импорт деталей из России на 60%.

Шоу-бизнес Эммануил Виторган в 79 лет стал отцом Актер Эммануил Виторган в 79 лет стал отцом в четвертый раз, об этом он сообщил на своей странице в инстаграме.

Происшествия Песков прокомментировал инцидент с полицейскими в Анапе Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал действия полицейских, подозреваемых в изнасилованиях в Анапе и Екатеринбурге, сообщает RT.

Политика Глава Пентагона заявил, что США не ищут конфликта с Ираном США не стремятся к конфликту с Ираном, хотят взаимодействовать дипломатическими методами, заявил в среду министр обороны США Марк Эспер.

Происшествия В Минске задержали участника московской акции протеста 27 июля Милиция Белоруссии задержала в Минске участника прошедшей в Москве 27 июля протестной акции Никиту Чирцова, сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на его бабушку.

Армия и оружие Опубликовано видео «плоского штопора» в исполнении Су-57 На видеозаписи запечатлен взлет и выполнение элементов «плоского штопора», во время которых истребитель Су-57 крутится в небе.

Политика Президент Грузии назвала условия для возобновления диалога с Россией Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что возобновление диалога с Россией может произойти в случае изменения позиции Москвы.

Происшествия СК возбудил дело после ДТП на западе Москвы, в котором погибла девочка Следователи возбудили уголовное дело по факту смертельного наезда Range Rover на девочку на западе Москвы.

Происшествия В Испании дети заболели «синдромом оборотня» В Испании у почти 20 детей обнаружили «синдром оборотня» или гипертрихоз (избыточный рост волос).

Религия Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.

Политика Facebook ужесточил правила политической рекламы перед выборами в США Компания Facebook ужесточила правила размещения политической рекламы в американском сегменте своих социальных сетей в рамках подготовки к президентским выборам в США в ноябре 2020 года, сообщается на ее сайте.

Политика В Генпрокуратуре Украины заявили, что Вышинского готовят к обмену Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган утверждает, что руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского освободили из-под стражи в рамках подготовки обмена задержанными между Россией и Украиной.

Политика Захарова назвала новые антироссийские санкции США нелегитимными Захарова отметила, что решение о введении нового пакета санкций принято с целью "нанести ущерб финансовому сектору и высокотехнологичным отраслям экономики", однако РФ "не раз уже доказывала устойчивость к подобным внешним ограничениям".

Гаджеты Samsung готовит три Galaxy S11 и новый Galaxy Fold Скорее всего корейская компания готовит более упрощенный вариант Galaxy Fold.

Происшествия Родители погибшей в Турции россиянки прокомментировали смерть дочери Из-за грубейшей халатности обслуживающего персонала и технической обслуги в трубу системы циркуляции воды бассейна засосало руку 12-летней россиянки.

Общество С российского рынка может исчезнуть импортная органическая продукция Зарубежная органическая продукция может исчезнуть с российского рынка уже в следующем году.

Политика Депутаты в первый день намерены сформировать Кабмин, сменить глав СБУ и ГПУ Группа по подготовке первого заседания Верховной Рады проголосовала за повестку дня первой сессии парламента.

Общество Синоптики пообещали теплую осень и позднюю зиму в Москве По словам Тишковца, наступление климатической зимы сместится как минимум на конец ноября — начало декабря.

Общество «Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» запустят систему аэротакси Компания «ВР-Технологии», входящая в холдинг «Вертолеты России», подписала соглашение с сервисом «Яндекс.Такси» о создании городской системы аэромобильности.

Баскетбол Объявлен состав сборной России по баскетболу на Кубок мира Тренерский штаб сборной России по баскетболу определился с составом команды на предстоящий Кубок мира.