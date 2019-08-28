Политика

Взгляд.руВзгляд.руРоссия обвинила США в «выкручивании рук» партнерам Москвы по ВТС

Представители США оказывают давление на традиционных и потенциальных партнеров России по военно-техническому сотрудничеству, такого не было даже в самые худшие времена, заявил глава ФСВТС Дмитрий Шугаев.
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Глава российского ведомства военно-технического сотрудничества обвинил США в давлении на партнеров Москвы

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США обвинили в «выкручивании рук» партнёрам России в военной сфере

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Глава ФСВТС заявил о давлении США на партнеров России по торговле оружием

Коммерсантъ08:40

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Россия обвинила США в выкручивании рук заказчикам оружия

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Lenta.ru11:45

Шугаев заявил, что США выкручивают руки партнерам РФ по военно-техническому сотрудничеству

Политика Сегодня07:29
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Газета.Ru 04:19
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Следователи возбудили уголовное дело по факту смертельного наезда Range Rover на девочку на западе Москвы.
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В Испании у почти 20 детей обнаружили «синдром оборотня» или гипертрихоз (избыточный рост волос).
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В Российской Федерации началось серийное производство истребителей МиГ-35.
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Реестр нуждающихся в паллиативной помощи создадут в Петербурге

В Санкт-Петербурге создадут базу пациентов, которым нужна паллиативная помощь, пишет «Петербургский дневник».
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Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
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Анамского австралопитека «омолодили» на 100 тысяч лет

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Компания Facebook ужесточила правила размещения политической рекламы в американском сегменте своих социальных сетей в рамках подготовки к президентским выборам в США в ноябре 2020 года, сообщается на ее сайте.
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Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган утверждает, что руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского освободили из-под стражи в рамках подготовки обмена задержанными между Россией и Украиной.
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Захарова назвала новые антироссийские санкции США нелегитимными

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Скорее всего корейская компания готовит более упрощенный вариант Galaxy Fold.
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Из-за грубейшей халатности обслуживающего персонала и технической обслуги в трубу системы циркуляции воды бассейна засосало руку 12-летней россиянки.
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Группа по подготовке первого заседания Верховной Рады проголосовала за повестку дня первой сессии парламента.
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На мировом рынке появились поддельные золотые слитки

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По словам Тишковца, наступление климатической зимы сместится как минимум на конец ноября — начало декабря.
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Компания «ВР-Технологии», входящая в холдинг «Вертолеты России», подписала соглашение с сервисом «Яндекс.Такси» о создании городской системы аэромобильности.
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Объявлен состав сборной России по баскетболу на Кубок мира

Тренерский штаб сборной России по баскетболу определился с составом команды на предстоящий Кубок мира.
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Сообщается, что на авиасалоне МАКС-19 начали реализовывать кукурузу под таким слоганом.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался приехать в Варшаву на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны, сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на источники.
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