Армия и оружие
Россия предостерегла от неконтролируемой гонки вооруженийРИА Новости 16:07
Мир оказался в шаге от неконтролируемой гонки вооружений из-за геополитических абмиций США, заявил исполняющий обязанности постпреда России в ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза.
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Гаджеты
Дональд Трамп раскрыл секрет дружеских отношений с Тимом Куком
В эфире Fox Business президент США Дональд Трамп раскрыл секрет своих теплых отношений с главой Apple Тимом Куком.
Обновлено в 13:20
Происшествия
Янкаускаса снова задержали на выходе из спецприемника
Муниципального депутата Константина Янкаускаса снова задержали на выходе из спецприемника, где он отбывал административный арест.
Обновлено в 10:35
Происшествия
Пассажирку «Победы» не пустили на рейс до Чебоксар
Женщина летела на похороны родственника Сотрудники авиакомпании "Победа" не пустили одну из пассажирок на рейс до Чебоксар.
Обновлено в 10:01
Общество
Бывший спецназовец из Петербурга покорил Эльбрус
Ранее Следственный комитет РФ сообщал, что следователи и власти Петербурга помогли с жильем инвалиду - бывшему сотруднику спецназа "Тайфун" Николаю Евтуху, который лишился квартиры.
Обновлено вчера в 10:46
Происшествия
Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии
В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
Обновлено в 14:08
Космос
Мир: Ученые обнаружили черную дыру, поглощающую нейтронную звезду
Ученые все еще продолжают анализировать гравитационно-волновые наблюдения, чтобы подтвердить точный размер этих двух объектов, однако первичные данные указывают на то, что наиболее вероятным объяснением полученных данных является событие поглощения нейтронной звезды черной дырой.
Обновлено 19 августа в 17:45
Шоу-бизнес
Марат Башаров мечтает вернуть бывшую жену, которую жестоко избил
Марат Башаров с сыном Напомним, что о своем романе с Елизаветой Шевырковой Марат Башаров заявил в 2016 году.
Обновлено в 04:17
Политика
В Госдепе назвали причины «нарушения» Россией ДРСМД
В Государственном департаменте Соединенных Штатов считают, что российская сторона якобы нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) по двум причинам.
Обновлено в 11:53
Общество
В Сети появилось видео разрушающегося на дне Атлантики «Титаника»
Впервые за 14 лет экспедиций ученые засняли затонувший в 1912 году пароход "Титаник", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:10
Происшествия
Ранг пожара в складском здании в Петербурге повысили до пятого номера
Ранг пожара в административно-складском здания в Невском районе Петербурга повышен до пятого номера, сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС.
Обновлено в 09:40
Игры
Разработчик Codemasters подтвердил внешний вид девкитов PlayStation 5
Старший художник студии Codemasters Мэттью Стотт прокомментировал появившийся в Сети патент на девкит консоли PlayStation 5. В своём Twitter он подтвердил внешний вид устройства, добавив, что такие же находятся в офисе разработчиков.
Обновлено в 04:27
Политика
Вашингтон назвал условие возвращения России в G8
Необходимым условием возвращения к формату G8 является обращение со стороны России к остальным государствам G7, заявили в Белом доме, сообщает Reuters.
Обновлено в 17:30
Происшествия
Во Франции врач-хирург за 30 лет изнасиловал более 200 детей
66-летнего хирурга из Франции подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 250 детей.
Обновлено в 11:48
Политика
Эксперт: СССР подписал пакт о ненападении с Германией последним
Ранее, в январе 1934 года, был подписан договор о ненападении между Германией и Польшей, пакт Пилсудского – Гитлера.
Обновлено в 13:58
Космос
«Союз МС-14» с роботом «Фёдром» на борту выведен на орбиту
Корабль «Союз МС-14», который сегодня утром, 22 августа, стартовал с космодрома Байконур, успешно выведен на околоземную орбиту.
Обновлено в 01:52
Происшествия
При стрельбе в Лос-Анджелесе пострадали четыре человека
В результате ранения получили не менее четырех человек. Такую информацию распространил местный телеканал Fox-11.
Обновлено в 18:19
Культура
Умер заслуженный артист России Виктор Власов
Обновлено в 15:30
Баскетбол
Блатт: я в порядке, я держусь. Это послание для всех
Греческий «Олимпиакос» вышел из отпуска, после превой тренировки команды главный тренер Дэвид Блатт сделал заявление о состоянии здоровья.
Обновлено в 17:00
Политика
Джонсон на встрече с Макроном положил ногу на столик
Обновлено в 17:05
Происшествия
В Санкт-Петербурге уволили 340 полицейских
Всем оперативникам и руководителям отделов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти вручили уведомления о «прекращении или расторжении контракта и увольнении со службы в органах внутренних дел Российской Федерации».
Обновлено в 09:08
Гаджеты
У операционной системы Android сменился логотип
Корпорация Google впервые за пять лет сменила дизайн логотипа операционной системы Android. Об этом 22 августа сообщили в блоге компании.
Обновлено в 18:34
Футбол
Федора Чалова вызвали в молодежную сборную России по футболу
Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Михаилом Галактионовым объявил состав команды на отборочные матчи чемпионата Европы 2021 года, которые состоятся в сентябре, сообщает официальный сайт РФС.
Обновлено в 09:50
Культура
Участникам «Тавриды-Арт» раскрыли секреты продвижения себя
Обновлено в 10:16
Гаджеты
Кредитная карта Apple Card оказалась уязвимой к джинсам и коже
Кредитная карта Apple Card, выполненная из титана, оказалась уязвимой к джинсам и коже.
Обновлено в 15:01
Футбол
Роналду призвал бороться с лесными пожарами в Амазонии
Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду призвал общественность обратить внимание на лесные пожары в Амазонии.
Обновлено в 14:34
Футбол
Кононов объяснил поражение «Спартака» усталостью
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал итоги первого матча своей команды в раунде плей-офф Лиги Европы против "Браги" (0:1).
Обновлено в 18:13