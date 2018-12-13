Армия и оружие
Россия обвинила Киев в готовящемся наступлении под Мариуполем
Россия обвинила Киев в готовящемся наступлении под МариуполемLenta.ru07:14
Украина готовит военное наступление под Мариуполем и провокацию на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.
Lenta.ru07:14
Оценить
298 человек отреагировали
Согласно имеющейся информации, в ближайшие дни Киев намерен устроить вооруженную провокацию на линии соприкосновения, с тем чтобы, воспользовавшись введенным в том числе в Донецкой и Луганской областях режимом военного положения, организовать стремительное наступление на мариупольском направлении.
— Мария Захарова, российский дипломатНТВ 09:07
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7149 источников, обновлено в 17:36, Ашберн
Армия и оружие
У границ России за год обнаружили 3 тысячи иностранных самолётов
Дежурные силы радиотехнических войск России в течение 2018 года обнаружили и сопроводили около 3 тыс. боевых иностранных самолётов.
Обновлено в 17:17
Армия и оружие
Шойгу заявил о готовности РФ развивать военное сотрудничество с Индией
Россия готова развивать военно-техническое сотрудничество с Индией на долгосрочной основе, заявил в четверг глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
Обновлено в 04:47
Армия и оружие
Первый ударный беспилотник-перехватчик создан в России
В России разработан первый малый ударный БПЛА «Карнивор», который может использовать фугасные бомбы и перехватывать другие беспилотники.
Обновлено в 10:19
Армия и оружие
Сенат США принял резолюцию по прекращению помощи саудитам в Йемене
Сенат США одобрил резолюцию, призывающую к прекращению военного участия США в коалиции Саудовской Аравии и ее действиям в Йемене, следует из итогов голосования.
Обновлено в 15:39
Армия и оружие
Пентагон назвал неприемлемыми военные действия Турции в Сирии
Обновлено вчера в 21:37
Армия и оружие
Минобороны показало полет ракетоносцев Ту-160 над Карибским морем
Ранее "Российский Диалог" сообщал о прибытии в Венесуэлу двух Ту-160, тяжелого военно-транспортного самолета Ан-124 "Руслан" и дальнемагистрального Ил-62 ВКС России.
Обновлено в 12:55
Армия и оружие
Украина провела учения с применением ЗРС С-300 в районе Мариуполя
В отработке отражения воздушного нападения участвовали расчеты ЗРК С-300 ПВО Украины, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины Как сообщили в украинском военном ведомстве, учения противовоздушной обороны в районе ООС проводились 12 декабря по приказу командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева.
Обновлено в 07:00
Армия и оружие
В США заявили о нехватке моряков на случай военной угрозы
В министерстве транспорта Соединенных Штатов сообщили, что в случае военной угрозы американскому резервному флоту будет не хватать свыше 1,8 тыс. моряков.
Обновлено в 02:21
Армия и оружие
Гранатомётчики Балтфлота уничтожили десант условного противника
Обновлено в 15:25
Армия и оружие
В Сирии продолжается гуманитарное разминирование
Сирийские сапёры обнаружили и обезвредили около половины мин, установленных боевиками в ходе войны в жилых и административных зданиях в Восточной Гуте, сообщил командир подразделения сирийских инженерных войск, занимающихся разминированием столичных пригородов, Маяс Махмуд Исса.
Обновлено в 17:00
Армия и оружие
Российский спецназ получил автомат, который NI назвал «супероружием»
Российские силовики уже начали получать новейшие автоматные комплексы ШАК-12, которые американские СМИ назвали "супероружием".
Обновлено вчера в 20:00
Армия и оружие
ООН в Сирии планирует новый конвой в лагерь заложников США «Рукбан»
Лагерь беженцев «Рукбан» в Сирии нуждается в дополнительной помощи ООН, указано в докладе генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, опубликованном 13 декабря.
Обновлено в 16:56
Армия и оружие
На север Косово вошёл контингент НАТО
Более 45 машин КФОР (международный контингент под руководством НАТО, отвечающий за обеспечение стабильности в Косово) 13 декабря утром вошло на территорию севера Косово и Метохии.
Обновлено в 16:34
Армия и оружие
Эксперт назвал победителя в бою между Су-57 и F-35
Российский истребитель Су-57 выиграет в воздушном бою у американского истребителя F-35.
Обновлено в 00:10
Армия и оружие
Новому отряду «Юнармии» в Воронеже присвоено имя почетного земляка старшего лейтенанта Владимира Янсона
Новый отряд удостоен почетного наименования защитников воронежского неба «имени Владимира Янсона» за особые заслуги в поддержании военно-патриотического воспитания в районе, а также за образцовое подержание порядка на территории памятника славы героям, павшим в боях Великой Отечественной войны в поселке Гремячье.
Обновлено в 08:51