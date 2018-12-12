Согласно имеющейся информации, в ближайшие дни Киев намерен устроить вооруженную провокацию на линии соприкосновения, с тем чтобы, воспользовавшись введенным в том числе в Донецкой и Луганской областях режимом военного положения, организовать стремительное наступление на мариупольском направлении.

Украина готовит военное наступление под Мариуполем и провокацию на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

Россия обвинила Киев в готовящемся наступлении под Мариуполем

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