Армия и оружие

Россия обвинила Киев в готовящемся наступлении под Мариуполем
Lenta.ru
07:14

Украина готовит военное наступление под Мариуполем и провокацию на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.
Lenta.ru07:14
Мария Захарова
Согласно имеющейся информации, в ближайшие дни Киев намерен устроить вооруженную провокацию на линии соприкосновения, с тем чтобы, воспользовавшись введенным в том числе в Донецкой и Луганской областях режимом военного положения, организовать стремительное наступление на мариупольском направлении.
— Мария Захарова, российский дипломатНТВ 09:07

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Российский дипломат, директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, с 26 декабря 2017 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса. Член Коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, кандидат исторических наук.
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