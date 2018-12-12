Армия и оружие

Россия обвинила Киев в готовящемся наступлении под Мариуполем
Газета.Ru
12:35

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что украинские силовики планируют масштабное наступление на позиции ДНР на мариупольском направлении, чтобы захватить территории Приазовья и выйти к российской границе.
Газета.Ru12:35
Мария Захарова
Согласно имеющейся информации, в ближайшие дни Киев намерен устроить вооруженную провокацию на линии соприкосновения, с тем чтобы, воспользовавшись введенным в том числе в Донецкой и Луганской областях режимом военного положения, организовать стремительное наступление на мариупольском направлении.
— Мария Захарова, российский дипломатНТВ 09:07

Подробнее о событии

Россия обвинила Киев в готовящемся наступлении под Мариуполем

Газета.Ru12:35

Россия заявила о подготовке ВСУ наступления под Мариуполем

РИА Новости09:03

МИД России предупредил о готовящейся провокации ВСУ в Донбассе

RT на русском07:46

МИД РФ: Украина готовится к наступлению на Донбасс и Крым

Коммерсантъ03:42

Захарова: Киев готовит провокацию в Донбассе на мариупольском направлении

ТАСС03:14

МИД РФ заявил о готовящемся Киевом наступлении в Донбассе с выходом к границам России

Интерфакс03:09

Спецпроект «Передовая»: Наступление на Донбасс

Новостной фронтвчера в 03:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7149 источников, обновлено в 22:08, Ашберн
Армия и оружие

Лётчики ВКС начали подготовку к возвращению из Венесуэлы в Россию

Лётчики Воздушно-космических сил России, которые 10 декабря совершили трансатлантический беспосадочный перелёт в Венесуэлу, начали подготовку к возвращению в Россию.
Обновлено в 21:14
Армия и оружие

За неделю 16 летательных аппаратов провели разведку у границ России

За неделю разведку у границ России провели 16 летательных аппаратов.
Обновлено в 17:54
Армия и оружие

Автоматы Калашникова могут начать производить в Индии

Планируется, что автоматы Калашника в 2019 году начнут производить в Индии.
Обновлено в 13:34
Армия и оружие

В Сирии амнистированы тысячи дезертиров

Свыше 16,5 тысяч сирийцев, дезертировавших из армии за время войны, амнистированы в Сирии, сообщил журналистам Мухаммед Ганджу Хасан, глава управления военной юстиции САР.
Обновлено в 21:39
Армия и оружие

Армия Венесуэлы приведена в максимальную боевую готовность

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в четверг отдал приказ вооруженным силам быть в максимальной боевой готовности.
Обновлено в 20:51
Армия и оружие

Научные роты ВС РФ пополнились новобранцами из Архангельска

Научные роты ВС РФ пополнились новобранцами из Архангельска.
Обновлено в 12:38
Армия и оружие

Подразделение беспилотников сформировано в Ингушетии

Обновлено в 18:57
Армия и оружие

Операция Турции против курдов может сказаться на ситуации в Идлибе

Обновлено в 11:45
Армия и оружие

Украинская армия провела в Донбассе учения расчетов ПВО С-300

Командование силовой операции в Донбассе провело в зоне ответственности учения сил противовоздушной обороны, в том числе расчетов зенитных ракетных комплексов С-300.
Обновлено в 05:34
Армия и оружие

Гранатомётчики Балтфлота уничтожили десант условного противника

Обновлено в 15:25
Армия и оружие

В Поволжье связисты развернули засекреченную сеть

Связисты второй общевойсковой армии развернули в регионах ПФО засекреченную сеть для управления войсками.
Обновлено в 21:00
Армия и оружие

США заведомо проиграют любую войну на море

Поскольку моряков с гражданством США стало не хватать, сформировать резервный флот не представляется возможным.
Обновлено в 11:45
Армия и оружие

В неудачах российской ядерной «Булавы» обвинили Украину

Большое число опытных пусков ракеты Р-30 «Булава» объясняется несовершенством российских средств траекторных измерений, оборудование для которых производилось Украиной.
Обновлено в 16:07
Армия и оружие

Сирия: ООН оказала в ноябре помощь 2,9 млн сирийцев

Организация Объединенных Наций оказала гуманитарную помощь 2,9 млн сирийцев в ноябре, при поддержке России, США и правительства Сирии.
Обновлено в 17:55
Армия и оружие

«Уралы» снега не боятся: мотострелки отработали экстремальное вождение на грузовиках

Водители сформированного первого декабря мотострелкового полка 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа провели первую тренировку по экстремальному вождению на военной технике.
Обновлено в 20:10
ещё по теме
Мария Захарова
Российский дипломат
Российский дипломат, директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, с 26 декабря 2017 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса. Член Коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, кандидат исторических наук.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное