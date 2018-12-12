Согласно имеющейся информации, в ближайшие дни Киев намерен устроить вооруженную провокацию на линии соприкосновения, с тем чтобы, воспользовавшись введенным в том числе в Донецкой и Луганской областях режимом военного положения, организовать стремительное наступление на мариупольском направлении.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что украинские силовики планируют масштабное наступление на позиции ДНР на мариупольском направлении, чтобы захватить территории Приазовья и выйти к российской границе.

Россия обвинила Киев в готовящемся наступлении под Мариуполем

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