Армия и оружие
Россия обвинила Киев в готовящемся наступлении под Мариуполем
Россия обвинила Киев в готовящемся наступлении под МариуполемГазета.Ru12:35
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что украинские силовики планируют масштабное наступление на позиции ДНР на мариупольском направлении, чтобы захватить территории Приазовья и выйти к российской границе.
Газета.Ru12:35
Оценить
317 человек отреагировали
Согласно имеющейся информации, в ближайшие дни Киев намерен устроить вооруженную провокацию на линии соприкосновения, с тем чтобы, воспользовавшись введенным в том числе в Донецкой и Луганской областях режимом военного положения, организовать стремительное наступление на мариупольском направлении.
— Мария Захарова, российский дипломатНТВ 09:07
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7149 источников, обновлено в 22:08, Ашберн
Армия и оружие
Лётчики ВКС начали подготовку к возвращению из Венесуэлы в Россию
Лётчики Воздушно-космических сил России, которые 10 декабря совершили трансатлантический беспосадочный перелёт в Венесуэлу, начали подготовку к возвращению в Россию.
Обновлено в 21:14
Армия и оружие
За неделю 16 летательных аппаратов провели разведку у границ России
За неделю разведку у границ России провели 16 летательных аппаратов.
Обновлено в 17:54
Армия и оружие
Автоматы Калашникова могут начать производить в Индии
Планируется, что автоматы Калашника в 2019 году начнут производить в Индии.
Обновлено в 13:34
Армия и оружие
В Сирии амнистированы тысячи дезертиров
Свыше 16,5 тысяч сирийцев, дезертировавших из армии за время войны, амнистированы в Сирии, сообщил журналистам Мухаммед Ганджу Хасан, глава управления военной юстиции САР.
Обновлено в 21:39
Армия и оружие
Армия Венесуэлы приведена в максимальную боевую готовность
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в четверг отдал приказ вооруженным силам быть в максимальной боевой готовности.
Обновлено в 20:51
Армия и оружие
Научные роты ВС РФ пополнились новобранцами из Архангельска
Научные роты ВС РФ пополнились новобранцами из Архангельска.
Обновлено в 12:38
Армия и оружие
Подразделение беспилотников сформировано в Ингушетии
Обновлено в 18:57
Армия и оружие
Операция Турции против курдов может сказаться на ситуации в Идлибе
Обновлено в 11:45
Армия и оружие
Украинская армия провела в Донбассе учения расчетов ПВО С-300
Командование силовой операции в Донбассе провело в зоне ответственности учения сил противовоздушной обороны, в том числе расчетов зенитных ракетных комплексов С-300.
Обновлено в 05:34
Армия и оружие
Гранатомётчики Балтфлота уничтожили десант условного противника
Обновлено в 15:25
Армия и оружие
В Поволжье связисты развернули засекреченную сеть
Связисты второй общевойсковой армии развернули в регионах ПФО засекреченную сеть для управления войсками.
Обновлено в 21:00
Армия и оружие
США заведомо проиграют любую войну на море
Поскольку моряков с гражданством США стало не хватать, сформировать резервный флот не представляется возможным.
Обновлено в 11:45
Армия и оружие
В неудачах российской ядерной «Булавы» обвинили Украину
Большое число опытных пусков ракеты Р-30 «Булава» объясняется несовершенством российских средств траекторных измерений, оборудование для которых производилось Украиной.
Обновлено в 16:07
Армия и оружие
Сирия: ООН оказала в ноябре помощь 2,9 млн сирийцев
Организация Объединенных Наций оказала гуманитарную помощь 2,9 млн сирийцев в ноябре, при поддержке России, США и правительства Сирии.
Обновлено в 17:55
Армия и оружие
«Уралы» снега не боятся: мотострелки отработали экстремальное вождение на грузовиках
Водители сформированного первого декабря мотострелкового полка 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа провели первую тренировку по экстремальному вождению на военной технике.
Обновлено в 20:10