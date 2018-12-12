Согласно имеющейся информации, в ближайшие дни Киев намерен устроить вооруженную провокацию на линии соприкосновения, с тем чтобы, воспользовавшись введенным в том числе в Донецкой и Луганской областях режимом военного положения, организовать стремительное наступление на мариупольском направлении.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что украинские силовики планируют масштабное наступление на позиции ДНР на мариупольском направлении, чтобы захватить территории Приазовья и выйти к российской границе.

Россия обвинила Киев в готовящемся наступлении под Мариуполем

Армия и оружие Армия и оружие У границ России за год обнаружили 3 тысячи иностранных самолётов Дежурные силы радиотехнических войск России в течение 2018 года обнаружили и сопроводили около 3 тыс. боевых иностранных самолётов.

Армия и оружие Армия и оружие Автоматы Калашникова могут начать производить в Индии Планируется, что автоматы Калашника в 2019 году начнут производить в Индии.

Армия и оружие Армия и оружие Научные роты ВС РФ пополнились новобранцами из Архангельска Научные роты ВС РФ пополнились новобранцами из Архангельска.

Армия и оружие Армия и оружие Мадуро приказал армии Венесуэлы быть в максимальной готовности Президент Венесуэлы Николас Мадуро приказал вооружённым силам страны находиться в максимальной степени готовности.

Армия и оружие Армия и оружие В Мали в результате атаки боевиков погибли 47 человек На востоке Мали в результате нападения террористов погибли 47 мирных жителей, включая двоих детей. Об этом информирует портал MaliJet.

Армия и оружие Армия и оружие Операция Турции против курдов может сказаться на ситуации в Идлибе

Армия и оружие Армия и оружие Украина провела учения с применением ЗРС С-300 в районе Мариуполя В отработке отражения воздушного нападения участвовали расчеты ЗРК С-300 ПВО Украины, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины Как сообщили в украинском военном ведомстве, учения противовоздушной обороны в районе ООС проводились 12 декабря по приказу командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева.

Армия и оружие Армия и оружие США заведомо проиграют любую войну на море Поскольку моряков с гражданством США стало не хватать, сформировать резервный флот не представляется возможным.

Армия и оружие Армия и оружие Гранатомётчики Балтфлота уничтожили десант условного противника

Армия и оружие Армия и оружие Сирия: ООН оказала в ноябре помощь 2,9 млн сирийцев Организация Объединенных Наций оказала гуманитарную помощь 2,9 млн сирийцев в ноябре, при поддержке России, США и правительства Сирии.

Армия и оружие Армия и оружие Россия и Венесуэла провели военные маневры в воздухе Во время переброски военные самолеты России преодолели порядка 10 тыс. км. Цель прибытия группы лайнеров – участие в совместных маневрах.

Армия и оружие Армия и оружие Самоходную гаубицу «Коалиция-СВ» превратят в кабриолет Как рассказали «Известиям» в Министерстве обороны РФ, в настоящее время ведётся разработка буксируемой гаубицы на базе 152-мм орудия 2А88, которое установлено на самоходной артиллерийской установке (САУ) «Коалиция-СВ».

Армия и оружие Армия и оружие Российский спецназ получил автомат, который NI назвал «супероружием» Российские силовики уже начали получать новейшие автоматные комплексы ШАК-12, которые американские СМИ назвали "супероружием".

Армия и оружие Армия и оружие На север Косово вошёл контингент НАТО Более 45 машин КФОР (международный контингент под руководством НАТО, отвечающий за обеспечение стабильности в Косово) 13 декабря утром вошло на территорию севера Косово и Метохии.