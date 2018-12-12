Армия и оружие
Россия обвинила Киев в готовящемся наступлении под Мариуполем
Россия обвинила Киев в готовящемся наступлении под МариуполемГазета.Ru12:35
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что украинские силовики планируют масштабное наступление на позиции ДНР на мариупольском направлении, чтобы захватить территории Приазовья и выйти к российской границе.
Газета.Ru12:35
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Согласно имеющейся информации, в ближайшие дни Киев намерен устроить вооруженную провокацию на линии соприкосновения, с тем чтобы, воспользовавшись введенным в том числе в Донецкой и Луганской областях режимом военного положения, организовать стремительное наступление на мариупольском направлении.
— Мария Захарова, российский дипломатНТВ 09:07
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