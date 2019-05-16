Россия обсуждает с Туркменистаном новый контракт на поставку газаRT на русском 11:03

Россия обсуждает с Туркменистаном возможность заключения нового пятилетнего контракта на закупку туркменского газа. Об этом рассказал замглавы российского Минэнерго Анатолий Яновский.

Россия обсуждает с Туркменистаном новый контракт на поставку газа

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