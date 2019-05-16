Энергетика
Россия обсуждает с Туркменией новый контракт на поставку газаREGNUM 03:59
Россия обсуждает с Туркменией возможность заключения нового пятилетнего контракта на поставку туркменского газа, заявил заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский. «Сейчас завершаются переговоры по заключению среднесрочного контракта на срок до пяти лет», — заявил Яновский.
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Россия и Туркмения договариваются по поставкам газа после долгой паузы
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Газпром договаривается о 5-летнем контракте на закупку газа в Туркмении -- ИФ
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В Польше задержали готовящегося совершить теракт мужчину
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Врачи спасают жизнь четырехлетнему ребенку, который накануне выпал с балкона восьмого этажа жилого дома в Красносельском районе Петербурга.
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Общество
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Пенсионный фонд России полностью оцифровал все трудовые книжки россиян в рамках подготовки законопроекта Минтруда об электронных трудовых книжках.
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В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова
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На 103-м году жизни умер американский архитектор китайского происхождения Бэй Юймин.
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Актер Пускепалис объяснил решение не сниматься на Западе
Обладатель «Серебряного медведя» Берлинского фестиваля, российский актер Сергей Пускепалис отказывается от предложений сниматься в зарубежном кино из-за неуважительного отношения к образу русского человека.
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Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ об обеспечении проведения мероприятий, связанных с инаугурацией избранного главы государства Владимира Зеленского.
Обновлено в 03:20
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Венесуэла ведет переговоры с Россией по переходу на расчеты в рублях
Венесуэла ведет переговоры с Россией по переходу на расчеты в рублях, заявил РИА Новости посол Венесуэлы при женевском отделении ООН Хорхе Валеро.
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Общество
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Спорт
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Армия и оружие
В России разрабатывают новую штурмовую винтовку
Генеральный директор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Альберт Баков в беседе с РИА Новости рассказал, что в России ведётся разработка новой штурмовой винтовки.
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Экономика
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В России могут ввести нормы вывоза рыбы для рыбаков-любителей
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Экономика
Сбербанк запустил мобильные переводы в страны Евросоюза
Сбербанк объявил о возможности осуществлять переводы через мобильное приложение "Сбербанк Онлайн" в страны Европы с комиссией в 1 процент от суммы.
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