Энергетика

Россия обсуждает с Туркменией новый контракт на поставку газаREGNUM 03:59

Россия обсуждает с Туркменией возможность заключения нового пятилетнего контракта на поставку туркменского газа, заявил заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский. «Сейчас завершаются переговоры по заключению среднесрочного контракта на срок до пяти лет», — заявил Яновский.
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Россия обсуждает с Туркменией новый контракт на поставку газа

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Как рассказали организаторы, в этом году участие в спортивном празднике примут многие известные люди, в частности двукратный олимпийский чемпион по биатлону и депутат Госдумы Сергей Чепиков, актер «Уральских пельменей» и сериала «Реальные пацаны» Сергей Ершов, министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, президент Национальной ассоциации пауэрлифтинга России Андрей Репницын.
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Самолет Кипр-Самара экстренно приземлился в Краснодаре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя авиаперевозчика.
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Как сообщало ИА REGNUM, для роспуска Верховной рады, согласно действующему законодательству Украины, необходима одна из трех причин: если она не может сформировать правительство, если Рада не проводит заседания в течение месяца или если в парламенте отсутствует коалиция.
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Сроки окончания строительства "Северного потока — 2" могут перенести на вторую половину 2020 года, передает РИА "Новости".
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Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров

В пояснительной записке подчеркивается, что данная мера позволить исключит необоснованные занижения или завышения величины прожиточного минимума пенсионеров.
Обновлено вчера в 21:33
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«Билайн» пообещал заменить все базовые станции в Москве и Подмосковье

К концу 2020 года «ВымпелКом» (бренд «Билайн») заменит все базовые станции в столице и Московской области на новое оборудование и подготовит сеть к внедрению связи следующего, пятого, поколения (5G).
Обновлено вчера в 09:33
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Причиной крушения истребителя F-16 в Калифорнии стал отказ гидравлики

Причиной крушения истребителя F-16 в Калифорнии стал отказ гидравлической системы самолета, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя базы ВВС.
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Армия и оружие

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Обновлено в 00:55
Происшествия

В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова

Причиной смерти Марьянова, по данным следствия, явился сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.
Обновлено вчера в 11:14
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Компания Epic Games запустила первую крупную распродажу в магазине Epic Games Store.
Обновлено вчера в 09:36
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В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
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Глава оперативного управления МВД уходит в отставку

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Обновлено в 05:20
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В Британии избили ребенка из Латвии со словами «Возвращайся в Россию»

12-летний уроженец Латвии Эдвард Пургайлис был избит в школе Hillside High School в британском городке Бутл агломерации Мерисайд, пишет The Mirror.
Обновлено вчера в 06:27
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В Москве началось прощание с Сергеем Доренко

В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
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Обнаженная Эмили Ратаковски высказалась против запрета на аборты

Топ-модель и актриса из США Эмили Ратаковски снялась обнаженной, выступив против закона о запрете абортов в американском штате Алабама.
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В Петербурге покажут первые русские пулеметы

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Готовившего теракт мужчину задержали в Польше

В Польше задержали гражданина страны, который собирался совершить теракт по религиозным мотивам.
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Трамп взял ипотеку на сумму более $5 млн

Президент США Дональд Трамп в 2018 году взял ипотечный кредит на сумму, превышающую $5 млн.
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Специалисты Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в «Ростех») разрабатывают новую штурмовую винтовку, заявил 17 мая гендиректор института Альберт Баков.
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X5 рассказала о новой концепции «Пятерочки»

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Россия ответит на новые санкции США

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