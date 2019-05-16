Россия обсуждает с Туркменией новый контракт на поставку газаREGNUM 03:59

Россия обсуждает с Туркменией возможность заключения нового пятилетнего контракта на поставку туркменского газа, заявил заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский. «Сейчас завершаются переговоры по заключению среднесрочного контракта на срок до пяти лет», — заявил Яновский.

Россия обсуждает с Туркменией новый контракт на поставку газа

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