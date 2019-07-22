Армия и оружие
Россия обсуждает с Турцией совместное производство компонентов С-400РЕН ТВ 08:10
Гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что Москва и Анкара рассматривают возможность совместного производства элементов для зенитных ракетных комплексов С-400. Как сообщает Anadolu, глава госкорпорации отмечает, что уровень двусторонних отношений между странами растет.
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Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью турецкому агентству Anadolu рассказал, что Москва и Анкара ведут переговоры по вопросу организации совместного лицензионного производства элементов зенитных ракетных систем С-400.Коммерсантъ06:45
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