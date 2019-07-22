с чего всё началось

Гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что Москва и Анкара рассматривают возможность совместного производства элементов для зенитных ракетных комплексов С-400. Как сообщает Anadolu, глава госкорпорации отмечает, что уровень двусторонних отношений между странами растет.

Политика В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.

Политика Путин отменил санкции России в отношении Эритреи Президент России Владимир Путин 22 июля подписал указ об отмене действовавших с 2010 года санкций в отношении Эритреи.

Музыка Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».

Политика Партия Зеленского может получить большинство в Верховной раде Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского уверенно побеждает на выборах в Верховную раду, и впервые в новейшей истории Украины у одной партии, скорее всего, будет большинство, позволяющее сформировать правительство.

Космос Неизвестный объект нашли в космосе после запуска «Союза» ВВС США обнаружили неизвестный объект на околоземной орбите после запуска пилотируемого корабля "Союз МС-13" ракетой-носителем "Союз-ФГ".

Политика Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой Чемезов отметил, что для решения проблемы нужно как можно скорее начать маркировку воды.

Общество В России ужесточат получение охотничьего билета В Минприроды собираются ужесточить процедуру, позволяющую получить охотничий билет, нужный для владения оружием.

Спорт Ефимова вышла в финал 100-метровки брассом с лучшим результатом Российская пловчиха Юлия Ефимова вышла в финал 100-метровки брасом на чемпионате мира по водным видам спорта в Корее.

Авто Названы самые угоняемые машины в РФ Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России за первые шесть месяцев этого года.

Политика В Киеве освободили экс-председателя фракции Партии регионов Апелляционный суд в Киеве освободил экс-председателя парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова из-под стражи, сообщил Андрей Портнов - экс-замглавы администрации бывшего президента Виктора Януковича.

Экономика У россиян рекордно вырос объем свободных денег Согласно исследованию холдинга "Ромир", в июне у наших сограждан стало на 11,4% больше денег, чем в мае — показатель вырос до 33,1 тыс. рублей и стал рекордным за всё время наблюдения, за исключением декабря 2018 года.

Экономика Выручка от продаж SSJ-100 за I полугодие снизилась в семь раз АО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС, входит в ПАО "ОАК") в I полугодии 2019 года более чем в 7 раз снизило выручку от серийного производства и поставок Sukhoi Superjet 100 относительного того же периода прошлого года, до 2,05 млрд рублей.

Гаджеты Беззеркальная камера Nikon Z8 получит такой же полнокадровый датчик изображения разрешением 61 Мп, как и Sony a7R IV Что же касается характеристик, то Z8 помимо вышеупомянутого датчика изображения разрешением 61 Мп приписана улучшенная система стабилизации и два слота для карт памяти CF Express.

Шоу-бизнес Дмитрий Хрусталев тайно женился на избраннице В 2017 году пара впервые вышла в свет и в июле этого года телеведущий повел любимую в загс. Однако все прошло тихо, без лишних изысков.

Происшествия В Москве в багажнике черного Porsche нашли избитого заложника Сотрудники полиции задержали двоих мужчин на Литовском бульваре в Москве, подозреваемых в похищении человека.

Шоу-бизнес Алла Пугачева в мини-шортах посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле Алла Пугачева, облаченная в белые мини-шорты, посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву». Мероприятие проходило 21 июля в Юрмале.