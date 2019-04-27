Экономика

Россия обсуждает целесообразность допуска частных компаний в АрктикуРИА Новости 05:46

Власти РФ обсуждают возможность допуска частных нефтегазовых компаний к разработке месторождений в Арктике, это очень серьёзный вопрос и зависит от целесообразности, готовности как рынка, так и самих компаний, заявил президент РФ Владимир Путин.
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