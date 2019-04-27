Экономика
Россия обсуждает целесообразность допуска частных компаний в АрктикуРИА Новости 05:46
Власти РФ обсуждают возможность допуска частных нефтегазовых компаний к разработке месторождений в Арктике, это очень серьёзный вопрос и зависит от целесообразности, готовности как рынка, так и самих компаний, заявил президент РФ Владимир Путин.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 20:00, Ашберн
Религия
Володин поздравил православных христиан с Пасхой
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем поздравлении православным христианам с Пасхой пожелал им духовных сил, заметив, что эти праздничные дни объединяют людей вокруг нравственных ценностей.
Обновлено в 18:01
Происшествия
В Калифорнии мужчина устроил стрельбу в синагоге
Обновлено в 16:26
Футбол
«Ренн» обыграл «ПСЖ» и стал победителем Кубка Франции
"Ренн" стал победителем Кубка Франции в третий раз в истории.
Обновлено в 18:15
Футбол
Вице-президентом «Спартака» может стать Сергей Михайлов
Новым вице-президентом московского "Спартака" может стать член совета директоров "Лукойла" Сергей Михайлов.
Обновлено в 03:04
Происшествия
Катер затонул в Финском заливе в Петербурге
Спасатели ищут человека, который был на катере, затонувшем в Финском заливе у берегов Санкт-Петербурга.
Обновлено в 16:45
Политика
Коломойский вернется на Украину и поможет Зеленскому
Украинский олигарх и политик Игорь Коломойский заявил, что собирается вернуться на Украину и готов помогать победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 08:33
Происшествия
Шестилетний мальчик умер после катания с горки
Шестилетний мальчик умер после катания с металлической горки с друзьями в поселке Калья, сообщает "URA.Ru".
Обновлено в 10:24
Политика
Эксперты назвали причины возможного возникновения «второго Чернобыля»
Повторение крупной атомной аварии на Украине может случиться в ближайшие годы.
Обновлено в 19:19
Наука
Назван продукт, значительно повышающий риск преждевременной смерти
Чрезмерное употребление жирной рыбы повышает риск преждевременной смерти на 50 процентов, выяснили шведские ученые.
Обновлено в 09:20
Музыка
Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом
Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.
Обновлено в 08:56
Шоу-бизнес
Опубликовано последнее сообщение Началовой перед смертью
Обновлено в 13:37
Здоровье
Диетолог рекомендует суточную порцию пасхального кулича в 200 граммов
В Департаменте здравоохранения Москвы рекомендуют съедать в ходе пасхальных праздников 150-200 граммов кулича в сутки.
Обновлено в 08:39
Происшествия
Экс-майору Евсюкову могут смягчить режим заключения
Экс-главе ОВД "Царицыно" Денису Евсюкову, получившему пожизненный срок за расстрел людей в столичном магазине в 2009 году, после десяти лет заключения могут смягчить тюремный режим.
Обновлено в 03:49
Происшествия
В Воронежской области тушат крупный пожар
Обновлено в 19:32
Транспорт
Беглов «в движении» рассказал о бесплатном проезде в электричках
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александ Беглов на видео рассказал о новом законе, дающем льготникам право на бесплатный проезд в пригородном железнодорожном транспорте.
Обновлено в 13:31
Религия
Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя
Президент России Владимир Путин посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 17:21
Политика
Зеленский прокомментировал слова Путина о паспортах для украинцев
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение России выдавать паспорта гражданам Украины по упрощенной схеме и заявил, что вряд ли многие украинцы этого захотят.
Обновлено в 17:00
Хоккей
Россия победила США в полуфинале юниорского ЧМ по хоккею
Обновлено в 12:41
Политика
Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь
Бывший глава Хакасии Алексей Лебедь умер в субботу, сообщили ТАСС в Управлении информационной политики и пресс-службы правительства республики.
Обновлено в 12:48
Политика
Загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» могло быть умышленным
По факту загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба" возбуждено уголовное дело, заявил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
Обновлено вчера в 16:37
Технологии
Представлен робот для безопасного десантирования с высоты без парашюта
Группа инженеров из Университета Беркли, компании Squishy Robotics и разработчиков НАСА начала полевые испытания «упруго-жёсткого» робота для безопасного десантирования с высоты без парашюта.
Обновлено в 05:13
Происшествия
Варвара Караулова освобождена по УДО
Варвара Караулова, бывшая студентка МГУ Александра Иванова, осужденная на 4,5 года за попытку вступить в ряды запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), сегодня, 27 апреля, условно-досрочно освобождена из вологодской колонии.
Обновлено в 05:19
Происшествия
В Уфе пропала семья из 5 человек
Обновлено вчера в 14:33