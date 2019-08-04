Политика
Россия обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние делаРИА Новости 13:24
МИД доведет до руководств США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
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Общество
Последствия сильного ливня в Благовещенске попали на видео
Обновлено вчера в 10:42
Футбол
В «Зените» прокомментировали ситуацию вокруг Малкома
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг новичка команды Малкома, передает РИА "Новости".
Обновлено в 17:30
Происшествия
«Сапсан» загорелся из-за забравшегося на крышу мужчины
«В поезде «Сапсан» сообщением Санкт-Петербург–Москва произошло искрение в токоприемнике из-за забравшегося на крышу поезда зацепера», — сообщили в ведомстве.
Обновлено в 17:40
Происшествия
Президент Мексики заявил о гибели сограждан при стрельбе в Техасе
Обновлено вчера в 22:29
Игры
Сэм Лейк об Alan Wake 2: «Прошло столько времени, что ожидания очень выросли»
В конце июля портал IGN опубликовал большое интервью с творческим руководителем Remedy Сэмом Лэйком, который рассказал в том числе и про судьбу Alan Wake 2. Игру, как оказалось, уже дважды безуспешно начинали делать — этим Remedy занималась после каждого крупного релиза.
Обновлено в 19:19
Наука
В Китае создали первый в мире эмбрион-химеру человека и обезьяны
Группой ученых из Испании и США вырастили на территории Китая первый эмбрион-химеру, состоящий из клеток обезьяны и человека.
Обновлено вчера в 16:43
Кино
Галь Гадот сыграет в новом сериале изобретательницу Хеди Ламарр
Израильская актриса Галь Гадот снимется в новом сериале канала Showtime, в котором сыграет известную изобретательницу Хеди Ламарр, передаёт РИА Новости со ссылкой на Entertainment Weekly.
Обновлено в 02:48
Интернет
Instagram и WhatsApp решили переименовать
Представители компании подтвердили, что "они хотят более точно описывать продукты и услуги, которые являются частью Facebook", передает РИА "Новости" со ссылкой на The Information, Одной из версий нового названия является "Instagram от Facebook" и "WhatsApp от Facebook".
Обновлено вчера в 13:22
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 5 по 9 августа
«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 5 по 9 августа 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Сейчас вы на пике своих возможностей, что обещает успех во многих сферах.
Обновлено в 19:50
Политика
МИД счел новые санкции доказательством сфабрикованности дела Скрипалей
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» назвала введение США новых антироссийских санкций доказательством того, что расследование отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери носит сфабрикованный характер.
Обновлено в 10:45
Футбол
У Анастасии Березиной из «Чертаново» остановилось сердце
Девушка, которой в сентябре исполнилось бы 22 года, умерла в ночь на 4 августа. У Анастасии остановилось сердце.
Обновлено в 19:57
Армия и оружие
Минобороны РФ показало видео уничтожения артиллерии боевиков в Сирии
Российское Министерство обороны опубликовало видео с кадрами точечных удары по боевикам в Сирии.
Обновлено вчера в 03:52
Экономика
ЦБ задумался о перечислении зарплаты россиянам по номеру телефона
В Центробанке рассказали об обсуждении с банковским сообществом возможности перечисления зарплаты через Систему быстрых платежей (СБП).
Обновлено в 14:36
Кино
«Союзмультфильм» взял на работу автора Чебурашки из «Игры престолов»
Ранее художник Уляшов опубликовал у себя в в социальных сетях интересную подборку иллюстраций, где он изобразил героев советских мультфильмов в образах персонажей из "Игры престолов".
Обновлено в 06:54
Спорт
Российские волейболистки вышли на Олимпиаду 2020 года
Обновлено в 15:35
Наука
Умер академик РАН астрофизик Николай Кардашев
Умер глава астрокосмического центра Физического института РАН имени Лебедева (ФИАН) академик Николай Кардашев.
Обновлено в 07:49
Общество
В Москве зафиксированы рекордные холода для августа
Сегодня днем температура воздуха в Москве не поднимется выше +14 градусов, а утром 5 августа столбики термометров и вовсе опустятся до +5-7 градусов.
Обновлено в 07:24
Общество
Беглов открыл благотворительный забег железнодорожников
Участников на Дворцовой площади поприветствовал временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов и гендиректор ОАО «РЖД» Олег Белозеров Забег приурочен ко дню железнодорожника, который отмечается в первое воскресенье августа.
Обновлено в 02:49
Армия и оружие
Великобритания испугалась малошумных подводных лодок России
По их данным, новые российские субмарины с малошумными дизель-электрическими двигателями якобы могут отслеживать перемещения британского флота в Северной Атлантике, а также подключаться к подводным коммуникационным кабелям.
Обновлено в 18:43
Автоспорт
Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии
Завершился 12 этап Формулы-1 Гран-при Венгрии. Победу одержал британский гонщик Mercedes Льюис Хэмитон.
Обновлено в 11:09
Экономика
Банк «Восточный» запустил новую рекламную кампанию
Банк «Восточный» запустил новую рекламную кампанию в рамках креативной концепции «Одобряем ваши желания».
Обновлено в 08:09
Здоровье
Бесплатные лекции о здоровье пройдут в столичных поликлиниках в августе
Бесплатные лекции и занятия для профилактики и ранней диагностики заболеваний будут проходить в столичных поликлиниках с 5 по 10 августа, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Обновлено в 05:53
Происшествия
Лайнер экстренно сел в Минводах из-за разгерметизации
Самолет российской авиакомпании "Азимут", следовавший рейсом Элиста — Сочи, совершил экстренную посадку в Минеральных Водах, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 13:17
Шоу-бизнес
Кара Делевинь и Эшли Бенсон поженились
Кара Делевинь и Эшли Бенсон заключили официальный брак.
Обновлено в 16:38
Общество
В Петербурге прошел митинг в поддержку сестер Хачатурян
В Санкт-Петербурге прошел согласованный митинг в поддержку сестер Хачатурян, которым вменяют статью об умышленном убийстве отца по предварительному сговору.
Обновлено в 10:54
Общество
Путин подписал закон об увеличении детских пособий в России
Ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка теперь смогут получать большее количество российских семей, кроме того, некоторые смогут получать пособия и на ребенка до трех лет.
Обновлено вчера в 04:05