Экономика

Россия обогнала Венесуэлу по поставкам нефти в СШАBFM.ru 13:25

Россия с 2013 года достигла максимума в поставках нефти и нефтепродуктов в США, обойдя по этому показателю Венесуэлу. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистику американского Управления энергетической информации. Сейчас наша страна обеспечивает 5,7% американского нефтяного импорта.
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с чего всё началось

Россия обошла Венесуэлу по поставкам нефти в США

В результате Россия с марта опередила Венесуэлу по объемам поставок в США и вышла на восьмое место в списке крупнейших поставщиков. В мае 2019 года США получили почти 5,9 млн барр. российской нефти — рекордно высокий показатель с июня 2012 года.
РБК10:24

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Россия обогнала Венесуэлу по поставкам нефти в США

Московский Комсомолец11:33

Россия обогнала Венесуэлу по поставкам нефти в США

News.ru13:52

РФ обошла Венесуэлу по поставкам нефти в США

Комсомольская правда12:37

Россия опередила Венесуэлу по поставкам нефти в США. Объем импорта вырос до максимума за последние шесть лет

Эхо Москвы12:31

Россия обогнала Венесуэлу по поставкам нефти в США

Взгляд.ру12:09

Россия обогнала Венесуэлу по объемам поставок нефти в США

DP.RU11:12

Россия обошла Венесуэлу по поставкам нефти в США

РБК10:24
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 14:24, Ашберн
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