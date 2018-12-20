Экономика
Россия поднялась на три позиции в рейтинге стран для ведения бизнеса по версии журнала Forbes и заняла в нем 55-е место. Лидером осталась Великобритания. На позицию Лондона не повлиял даже скорый выход из Евросоюза (Brexit), который произойдет в конце марта 2019 года.
Lenta.ruвчера в 12:06
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7154 источника, обновлено в 07:36, Ашберн
Энергетика
Нефть Brent упала ниже $55 впервые с сентября 2017 года
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $55 за баррель, говорится в данных ICE.
Обновлено вчера в 04:25
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у двух российских банков
Центробанк с 21 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Донхлеббанка, зарегистрированного в Ростове-на-Дону.
Обновлено в 01:29
Экономика
Медведев подписал постановление об утвержденном капитале «ВЭБ.РФ»
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об утвержденном капитале "ВЭБ.РФ", позволяющее госкорпорации получить до 300 млрд рублей для финансирования проектов.
Обновлено в 06:22
Экономика
Промсвязьбанк подал рекордный иск к бывшим владельцам и менеджерам
Представитель Промсвязьбанка подтвердил, что банк подал такой иск.
Обновлено в 05:12
Экономика
Совфед одобрил закон о повышении МРОТ на 117 рублей с нового года
Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 117 рублей.
Обновлено в 03:34
Финансы
Украина получила новый транш от МВФ
Украина получила первый транш в размере $1,4 млрд по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), заявили 21 декабря в пресс-службе национального банка Украины, сообщило информационное агентство «УНН».
Обновлено в 03:51
Экономика
Utair сообщила о приостановке выплат по семилетним кредитам
«Чтобы обеспечить бесперебойную работу в низкий зимний сезон, компания предусмотрела остановку выплат по 7-летним кредитам в декабре и аккумулирует ресурсы для исполнения процентных расходов в прибыльном летнем периоде»,— заявили в компании.
Обновлено в 04:57
Финансы
Центробанк озаботился ипотечным пузырем
Банк России сопоставил опыт двух российских кредитных бумов, 2005-2007-х и 2011-2013 годов, и сформулировал на этой основе предпосылки к формированию ипотечного пузыря.
Обновлено в 07:20
Экономика
«Ростех» купит 9,33% акций Объединенной вагонной компании
Госкорпорация «Ростех» приобретет 9,33% акций Объединенной вагонной компании (ОВК), принадлежащих группе ИСТ.
Обновлено в 02:50
Экономика
Ozon предложит покупателям давать деньги в долг его поставщикам
В отличие от других российских p2b-проектов Ozon.Invest, как утверждает Сайгутин, рассчитан не на открытый рынок заемщиков, а на поставщиков Ozon и компании, которые продают товары через его маркетплейс (селлеры).
Обновлено вчера в 17:10
Экономика
Минфин США продлил срок продажи бумаг группы ГАЗ до марта
Минфин США продлил до 7 марта срок, за который американские инвесторы должны избавиться от акций и долговых инструментов группы ГАЗ, а контрагенты — завершить контракты.
Обновлено вчера в 13:45
Экономика
В России утверждена новая профессия
В России появился новый вид профессиональной деятельности. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 04:13
Экономика
Пшеница и лес активнее покидают Россию
«Активно расширяется присутствие России на рынках продукции деревообработки, удобрений, кондитерских изделий, строительных материалов»,— говорится в сообщении центра.
Обновлено в 07:02
Экономика
«Вымпелком» и «МегаФон» предупредили абонентов о повышении цен
В службе поддержки «Вымпелкома» пояснили, что «компания выполняет обязательство по исполнению ФЗ-303 по изменению ставки НДС», рассказал абонент оператора.
Обновлено в 07:20
Экономика
Внуково планирует закрыть сделку с Qatar Airways в конце 2019 года
Совершение сделки по продаже доли аэропорта Внуково авиакомпании Qatar Airways ожидается в конце 2019 года.
Обновлено в 05:26