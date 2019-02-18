Энергетика

Россия обошла Саудовскую Аравию по добыче нефтиРИА Новости вчера в 07:47

США в декабре добывали в среднем 11,658 миллиона баррелей нефти в сутки (снижение на 0,3%), Саудовская Аравия — 10,643 миллиона (снижение на 4,06%). Объемы добычи российской нефти — напротив — выросли по сравнению с ноябрем на 0,08%.
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Россия обогнала Саудовскую Аравию по добыче нефти

РБКвчера в 11:44

Россия вышла на второе место по добыче нефти в мире в 2018 году

Известиявчера в 09:59

Россия обошла Саудовскую Аравию по добыче нефти

РИА Новостивчера в 07:47

США в декабре сохранили лидерство по добыче нефти в мире

Rambler News Serviceвчера в 10:22

Россия опередила Саудовскую Аравию, но уступила США по нефтедобыче

Росбалтвчера в 08:54

Россия опередила Саудовскую Аравию по добыче нефти

RT на русскомвчера в 08:35

Россия вышла на второе место в мире по добыче нефти

Телеканал 360°вчера в 09:30
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Происшествия

Экс-полковник ГРУ Квачков вышел на свободу

Обновлено в 02:25
Происшествия

При посадке во Внуково у самолета Utair треснуло стекло

Во время посадки в московском аэропорту Внуково у самолета Utair треснул верхний слой лобового стекла.
Обновлено в 04:04
Политика

Украина призвала отменить показ фильма «Т-34» в США

По мнению дипломатов, фильм "открыто распространяет и популяризирует современную агрессию Российской Федерации в мире, жертвой которой стала и Украина, используя для этого историческую память о героях Второй мировой войны".
Обновлено в 03:36
Происшествия

В Индии разбились два самолёта пилотажной группы ВВС

В индийском городе Бенгалор потерпели крушение два самолёта авиационной пилотажной группы ВВС страны «Сурья Киран».
Обновлено в 01:58
Армия и оружие

Госдума запретила военным пользоваться смартфонами на службе

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон, который запрещает военнослужащим передавать СМИ и публиковать в интернете данные о себе и своих сослуживцах, в том числе информацию, которая позволит определить их ведомство, часть или раскрыть место несения службы.
Обновлено в 03:31
Политика

Госдума расследует фейк о запрете на покупку автомобиля без гаража

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил провести расследование появления в СМИ фейковой новости о том, что россиянам не будут продавать автомобили, если у них нет гаража или парковочного места в собственности или аренде.
Обновлено в 03:55
Культура

Отец и сын Децла поругались из-за документального фильма о рэпере

Вчера журналист Роман Супер заявил о намерении снять документальный фильм о Кирилле Толмацком, который скоропостижно скончался от остановки сердца в ночь на 3 февраля в Ижевске в возрасте 35 лет.
Обновлено в 04:06
Экономика

ФАС объяснила рост цен на продукты необходимостью получать прибыль

Замглавы ФАС Андрей Цыганов отметил, что цены на продовольственные товары должны расти, чтобы производители могли получать адекватную прибыль и развиваться.
Обновлено в 02:51
Происшествия

Режим КТО ввели в Дербентском районе Дагестана

Обновлено в 04:06
Общество

Россияне стали реже заключать браки

За последние пять лет в России стали реже заключать браки. Об этом свидетельствуют данные министерства юстиции.
Обновлено в 01:05
Политика

Дипломатов попросили посетить 43 граждан России в тюрьмах Украины

Аппарат уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой попросил дипломатов посетить 43 российских гражданина, находящихся в украинских тюрьмах, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:31
Происшествия

В Москве эвакуировали парк «Зарядье» после сообщения об угрозе взрыва

В Москве эвакуировали парк «Зарядье» из-за сообщения об угрозе взрыва. Об этом РБК сообщила руководитель пресс-центра парка Карина Горобец.
Обновлено в 02:50
Политика

Facebook объяснил блокировку страниц связанной с RT компании

Руководство социальной сети Facebook объяснило причину, по которой были заблокированы страницы немецкой компании Maffick Media, связанной с RT.
Обновлено вчера в 21:58
Космос

«Роскосмос» начнет отправлять туристов в полеты по маршруту Гагарина

Обновлено в 02:42
Здоровье

Госдума приняла во втором чтении законопроект о паллиативной помощи

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла законопроект о паллиативной медицинской помощи во втором чтении с учётом поправок, среди которых, в том числе определение паллиативной помощи как избавление от боли, на чем настаивало профессиональное сообщество.
Обновлено в 04:05
Экономика

АФК «Система» продаст контрольный пакет своего девелопера «Эталону»

Принадлежащая семье бизнесмена Вячеслава Заренкова девелоперская компания «Эталон» подписала обязывающее соглашение о покупке у АФК «Система» Владимира Евтушенкова 51% акций ее дочерней компании, девелоперского АО «Лидер-Инвест».
Обновлено в 03:38
Происшествия

В Подмосковье задержан врио главы города Дзержинский

Экс-глава Пушкинского района Московской области Сергей Грибинюченко задержан при получении взятки размером $20 тыс. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета.
Обновлено в 02:56
Происшествия

Следователи задержали мать ребенка, пропавшего в «Лосином острове»

Следователи задержали мать ребенка, который, как стало известно ранее, всю ночь провел в столичном заповеднике «Лосиный остров».
Обновлено вчера в 14:35
Происшествия

В Свердловской области в аварии с микроавтобусом погиб человек

В Свердловской области в аварии с легковым автомобилем и пассажирской "ГАЗелью" погиб один человек.
Обновлено в 02:50
Армия и оружие

DB: ЦРУ обвинило Россию в подлоге во время показа ракеты 9М729

Обновлено вчера в 18:52
Политика

Жители Курил выступили категорически против передачи островов Японии

Опрос ВЦИОМ проводился с 11 по 17 февраля, было опрошено 7 695 жителей Курил старше 18 лет, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено вчера в 22:00
Политика

В Австрии предрекли конец монополии Украины на транзит газа

Запуск «Северного потока — 2» положит конец монополии Украины в вопросах транзита газа, заявил глава австрийского концерна OMV Райнер Зеле в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Обновлено в 01:52
Футбол

«Ростов» и «Краснодар» подтвердили переход Скопинцева

Обновлено в 02:33
Политика

Минэкономразвития подсчитало ущерб от ограничительных мер

Сумма предполагаемого ущерба российской экономике в 2018 году от ограничительных мер со стороны других стран составила 6,3 миллиарда долларов, следует из материалов Минэкономразвития.
Обновлено в 02:46
Авто

Geely в 2019 году привезет в Россию три новых модели

Согласно имеющейся информации, во втором квартале 2019 года дилеры Geely получат новый хэтчбек GS с динамичным дизайном.
Обновлено в 02:49
Происшествия

Космонавт Леонов, связанный с Baring Vostok, уехал из России

Обновлено вчера в 07:17
Политика

Трамп предупредил военных Венесуэлы о возможности «потерять все»

Обновлено вчера в 18:01
Политика

США стремятся разрушить Сирию, заявил советник Башара Асада

США стремятся всеми силами разрушить Сирию и подорвать ее инфраструктуру, заявила во вторник советник по политическим и медийным вопросам в администрации президента САР Бусейна Шаабан.
Обновлено в 02:36
Транспорт

Посадочный смартфон: в самолет начнут пускать по гаджетам с 25 февраля

С 25 февраля авиапассажирам в России разрешат использовать электронные посадочные талоны. Распечатывать билеты им не придется.
Обновлено вчера в 12:10
Происшествия

На севере Москвы загорелся полицейский автобус

Автобус местного отдела полиции загорелся на севере Москвы, причиной пожара стало короткое замыкание, сообщил во вторник РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 03:25
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