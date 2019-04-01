Энергетика

Россия обошла США по поставкам СПГ в Европу и АзиюМетагазета 10:57

Россия в 2018 году опередила США по экспорту сжиженного природного газа (СПГ) в Европу и Азию, поставив 17,29 млн тонн СПГ против американских 13,43 млн. Если считать поставки во все регионы, то США впереди: они отправили на экспорт 20,65 млн тонн СПГ, а РФ — лишь 18,33 млн.
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В 2018 году Россия опередила США по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Европу и Азию, следует из отчета
 Международной ассоциации импортеров СПГ (GIIGNL).
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