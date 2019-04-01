Россия обошла США по поставкам СПГ в Европу и АзиюМетагазета 10:57

с чего всё началось

Россия в 2018 году опередила США по экспорту сжиженного природного газа (СПГ) в Европу и Азию, поставив 17,29 млн тонн СПГ против американских 13,43 млн. Если считать поставки во все регионы, то США впереди: они отправили на экспорт 20,65 млн тонн СПГ, а РФ — лишь 18,33 млн.

Россия обошла США по поставкам СПГ в Европу и Азию

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Экономика Названа самая прибыльная компания в мире Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco стала самой прибыльной компанией в мире. Об этом сообщили рейтинговые агентства Moody's и Fitch.

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Армия и оружие В NASA прокомментировали противоспутниковые испытания Индии Испытание Индией 27 марта противоспутникового оружия несовместимо с пилотируемыми полётами в космос и создаёт потенциальную угрозу МКС.

Авто В сети появились первые изображения новой Lada 4х4 Независимые дизайнеры с портала «Колёса.ру» представили рендерные изображения обновлённого отечественного внедорожника Lada 4х4.

Происшествия Бывший замначальника УВД Махачкалы арестован на два месяца Два месяца ареста избрал Советский районный суд Махачкалы в качестве меры пресечения экс-заместителю начальника УВД столицы республики, начальнику полиции Раипу Ашикову.

Финансы Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.

Происшествия Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ФСБ Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в Центре информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ, предпринимателя Георгия Фомченкова.

Армия и оружие Концерн «Калашников» поздравил с днём рождения конструктора Ярыгина Поздравляем Владимира Александровича с днем рождения, желаем здоровья, семейного благополучия и успехов в любимом деле – говорится в публикации концерна "Калашников".

Происшествия В Чехии при столкновении троллейбуса и трамвая пострадали 40 человек Представитель национальной службы спасателей и пожарных Ярослав Мирошка сообщил, что, по предварительным данным, пострадали 40 человек, передает iDNES.cz.

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Шоу-бизнес Внучка Людмилы Гурченко через суд делит квартиру с родным отцом Королева посетовала, что она воспитывает ребенка одна, не работает, и не получает никакой помощи от родного отца.

Экономика Путин подписал закон о доиндексации пенсии сверх прожиточного минимума Президент России Владимир Путин подписал закон о доиндексации пенсии выше прожиточного минимума.

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Экономика ОАО РЖД стало генподрядчиком строительства линии Кызыл—Курагино Глава ОАО РЖД Олег Белозеров и основной акционер Тувинской энергетической промышленной корпорации (ТЭПК, ведет разработку Элегестского угольного месторождения) Руслан Байсаров 1 апреля подписали соглашение о том, что ОАО РЖД станет генеральным подрядчиком строительства железнодорожной линии Элегест—Кызыл—Курагино.