Энергетика
Россия обогнала Венесуэлу по поставкам нефти в СШАBFM.ru 13:25
Россия с 2013 года достигла максимума в поставках нефти и нефтепродуктов в США, обойдя по этому показателю Венесуэлу. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистику американского Управления энергетической информации. Сейчас наша страна обеспечивает 5,7% американского нефтяного импорта.
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В результате Россия с марта опередила Венесуэлу по объемам поставок в США и вышла на восьмое место в списке крупнейших поставщиков. В мае 2019 года США получили почти 5,9 млн барр. российской нефти — рекордно высокий показатель с июня 2012 года.РБК10:24
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