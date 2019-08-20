Энергетика

Россия обогнала Венесуэлу по поставкам нефти в СШАBFM.ru 13:25

Россия с 2013 года достигла максимума в поставках нефти и нефтепродуктов в США, обойдя по этому показателю Венесуэлу. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистику американского Управления энергетической информации. Сейчас наша страна обеспечивает 5,7% американского нефтяного импорта.
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с чего всё началось

Россия обошла Венесуэлу по поставкам нефти в США

В результате Россия с марта опередила Венесуэлу по объемам поставок в США и вышла на восьмое место в списке крупнейших поставщиков. В мае 2019 года США получили почти 5,9 млн барр. российской нефти — рекордно высокий показатель с июня 2012 года.
РБК10:24

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Россия обогнала Венесуэлу по поставкам нефти в США

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Россия обошла Венесуэлу по поставкам нефти в США

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Россия обогнала Венесуэлу по поставкам нефти в США

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