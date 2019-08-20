Энергетика
Россия обогнала Венесуэлу по поставкам нефти в СШАBFM.ru 13:25
Россия с 2013 года достигла максимума в поставках нефти и нефтепродуктов в США, обойдя по этому показателю Венесуэлу. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистику американского Управления энергетической информации. Сейчас наша страна обеспечивает 5,7% американского нефтяного импорта.
Читать в источнике
Оценить11
с чего всё началось
В результате Россия с марта опередила Венесуэлу по объемам поставок в США и вышла на восьмое место в списке крупнейших поставщиков. В мае 2019 года США получили почти 5,9 млн барр. российской нефти — рекордно высокий показатель с июня 2012 года.РБК10:24
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 18:41, Ашберн
Политика
Королевская семья Дании задумалась о продаже Гренландии
Обновлено в 13:17
Общество
Стали известны изменения в ЕГЭ 2020 года
В 2020 году изменения в структуре и содержании заданий планируется только по физике и китайскому языку.
Обновлено в 07:02
Происшествия
В Подмосковье загорелся и упал воздушный шар
По предварительным данным следствия, воздушный шар потерял управление из-за сильного порыва ветра, зацепился за линию электропередач и загорелся.
Обновлено в 17:32
Игры
Консоль PlayStation 5 Dev Kit выглядит крайне футуристично
Обновлено в 16:51
Кино
Новые фильмы о Человеке-пауке выйдут без участия Marvel
Глава студии Marvel Кевин Файги в будущем не будет продюсировать новые проекты с участием популярного супергероя.
Обновлено в 18:09
Экономика
Затопленным моногородам помогут ссудами
Как следует из проекта изменений к правительственному постановлению о предоставлении фонду субсидий из федерального бюджета, возможность получения таких займов планируется предоставить еще и лизинговым компаниям (приобретающим имущество для его последующего предоставления лизингополучателю, непосредственно реализующему проект в моногороде), а также концессионерам.
Обновлено в 18:13
Здоровье
В Москве отменили лишнюю медсправку для дошкольников
В Москве отменили бумажную справку для детского сада об отсутствии контакта ребенка с инфекционными больными, которую нужно было предоставлять в учреждение перед новым учебным годом.
Обновлено в 09:31
Общество
Составлен рейтинг самых тихих и шумных городов России
Среди самых шумных городов России оказались города из Кемеровской и Московской областей. Это следует из данных портала Domofond.ru.
Обновлено вчера в 05:47
Происшествия
Братьям Магомедовым ужесточили обвинения
Обновлено в 07:40
Кино
Умерла актриса из «Бригады» и «Экипажа» Александра Назарова
Народная артистка Российской Федерации, советская, российская актриса театра, кино и ТВ Александра Назарова скончалась 20 августа на восьмидесятом году жизни.
Обновлено в 14:45
Наука
На острове Итуруп нашли сеть подземных ходов
Участники экспедиции «Восточный бастион – Курильская гряда» нашли на острове Итуруп большое количество подземных ходов, которые использовались во время Второй мировой войны.
Обновлено в 08:49
Кино
Дарья Донцова написала сценарий сериала для «Союзмультфильма»
Обновлено в 07:41
Футбол
«Рубин» заплатил за Сутормина 50 тысяч рублей при стоимости в €3 млн
Команда из Астрахани, как бывший клуб Сутормина, получил 494 рубля за трансфер. Портал Transfermarket оценивает игрока в €3,5 млн.
Обновлено в 11:37
Армия и оружие
МИД РФ обвинил США в нагнетании военной напряженности
Замглавы МИД РФ Сергей Рябов считает, что проведя испытания крылатой ракеты, запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), Вашингтон взял курс на нагнетание военной напряженности.
Обновлено в 03:55
Происшествия
Летевший из Москвы в Париж самолёт экстренно сел в Люксембурге
Самолёт авиакомпании Air France, выполнявший рейс из Москвы в Париж, произвёл экстренную посадку в аэропорту Люксембурга.
Обновлено в 06:44
Авто
Продажи Lamborghini в России выросли в 4 раза
За семь месяцев текущего года продажи итальянской марки на российском рынке выросли на 309,5%, чем за аналогичный период в прошлом году.
Обновлено в 01:40
Футбол
Как ФК «Краснодар» готовится к игре с «Олимпиакосом»
ФК «Краснодар» отправляется в греческий город Пирей, где проведет первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Обновлено в 05:16
Экономика
Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса
Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
Экономика
«Группа Тинькофф» отменила крупнейшую сделку на офисном рынке Москвы
Сделка между TCS Group Holding и Wainbridge должна была стать крупнейшей за всю историю рынка офисной недвижимости Москвы.
Обновлено в 05:09
Общество
Президент Уругвая сообщил, что у него подозревают рак легкого
Врачи обнаружили образование в легких президента Уругвая Табаре Васкеса, которое, предположительно, является злокачественным.
Обновлено в 17:22
Происшествия
Двое россиян могли быть на борту разбившегося в Греции вертолета
Частный вертолет разбился близ острова Порос в Греции, на борту могли быть двое россиян.
Обновлено в 11:17
Политика
Трамп призвал Apple уйти из Китая
Президент США Дональд Трамп заявил, что американской компании Apple нужно уйти из Китая.
Обновлено в 16:03
Экономика
В России собрались изменить правила работы ломбардов
Правительство внесло в Госдуму новую версию закона о работе в России ломбардов: вводятся ограничения по размеру предельного займа, в 10 раз увеличивается минимальная стоимость вещи, которая должна быть продана на торгах, кроме того, ломбарды должны будут перерегистрироваться в ЦБ РФ по новым правилам.
Обновлено в 08:40
Здоровье
Росстат назвал самые распространенные заболевания молодежи России
В Росстате назвали наиболее распространенную болезнь среди молодежи России.
Обновлено в 12:51
Политика
Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила кусочек каравая в ходе торжественной встречи в киевском аэропорту "Борисполь".
Обновлено вчера в 04:53
Финансы
Датский банк введет отрицательную ставку по ипотеке и по депозитам
В Швейцарии банк UBS на прошлой неделе объявил состоятельным клиентам, что за вклады по депозитам от 500 тысяч евро введет ставку в 0,6% годовых.
Обновлено в 05:14
Здоровье
Минздрав предложил давать медикам без опыта работы наставников
Минздрав просит давать медикам без опыта работы наставников из числа врачей первой категории на три года и закрепить статус молодого специалиста и врача-наставника законодательно, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Обновлено в 10:57
Религия
Поклонская рассказала об исцелении святым во сне
Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала, что во сне к ней явился святитель Лука Крымский (Войно-Ясенецкий) и избавил ее от болезни.
Обновлено в 08:56