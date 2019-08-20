В результате Россия с марта опередила Венесуэлу по объемам поставок в США и вышла на восьмое место в списке крупнейших поставщиков. В мае 2019 года США получили почти 5,9 млн барр. российской нефти — рекордно высокий показатель с июня 2012 года.

с чего всё началось

За январь—май импорт нефти и нефтепродуктов из России составил 61,75 млн барр. против 53,82 млн за тот же период годом ранее (рост почти на 15%). В этом году Россия занимает второе место после Канады по поставкам нефтепродуктов в США — в мае на долю российских нефтепродуктов приходилось 14% рынка.

Россия обошла Венесуэлу по поставкам нефти в США

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