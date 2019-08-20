Энергетика
Россия обогнала Венесуэлу по поставкам нефти на рынок СШАRuNews24.ru вчера в 12:55
Поставки венесуэальской нефти в период с января по май 2019 года в США упали в 2,5 раза. Это произошло из-за введения санкций против компании PDVSA, а также против правительства Венесуэлы. Благодаря санкциям России удалось выйти на восьмое место в мире по объемам.
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с чего всё началось
В результате Россия с марта опередила Венесуэлу по объемам поставок в США и вышла на восьмое место в списке крупнейших поставщиков. В мае 2019 года США получили почти 5,9 млн барр. российской нефти — рекордно высокий показатель с июня 2012 года.РБКвчера в 10:24
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 05:19, Ашберн
Транспорт
В мэрии Москвы объяснили частый ремонт дорог
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Кино
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Обновлено в 02:32
Транспорт
Мэр Екатеринбурга рассказал о сроках строительства второй ветки метро
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал, что вторая ветка метро будет построена к 2025–2027 годам, пишет интернет-издание Znak.
Обновлено в 04:20
Энергетика
Цена нефти в рублях опустилась ниже заложенной в бюджет
Уже в течение месяца цена российской нефти Urals колеблется на уровне ниже заложенной в бюджете, показали расчеты РБК на основе нефтяных котировок, предоставленных ценовым агентством Argus.
Обновлено в 03:38