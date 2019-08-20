В результате Россия с марта опередила Венесуэлу по объемам поставок в США и вышла на восьмое место в списке крупнейших поставщиков. В мае 2019 года США получили почти 5,9 млн барр. российской нефти — рекордно высокий показатель с июня 2012 года.

с чего всё началось

Поставки венесуэальской нефти в период с января по май 2019 года в США упали в 2,5 раза. Это произошло из-за введения санкций против компании PDVSA, а также против правительства Венесуэлы. Благодаря санкциям России удалось выйти на восьмое место в мире по объемам.

Россия обогнала Венесуэлу по поставкам нефти на рынок США

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