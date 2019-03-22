Энергетика
Россия обогнала Саудовскую Аравию по добыче нефти в январе 2019Капитал страны 22 марта в 14:56
По результатам официального статистического исследования, проведенного Росстатом, стало известно, что Россия опередила Саудовскую Аравию в показателях суточной добычи нефти, сообщает «ТАСС».
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Россия в январе опередила Саудовскую Аравию по добыче нефти на 7%
Rambler News Service22 марта в 09:06
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