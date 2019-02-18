Энергетика

Россия обогнала Саудовскую Аравию по добыче нефтиРБК 11:44

В декабре 2018 года Россия заняла второе место в мире по объему добычи нефти. Это следует из опубликованной статистики организации «Совместная инициатива по нефтяной статистике» (JODI). В декабре 2018 года средний уровень добычи нефти в России составлял 10,738 млн барр. в день.
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Россия обогнала Саудовскую Аравию по добыче нефти

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Телеканал 360°09:30

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РИА Новости07:47
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Запуск серийного производства первых самолетов МС-21 перенесли на конец 2020 года, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.
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