Финансы
Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервамГазета.Ru 13:18
Впервые за последние восемь лет Россия по объему международных резервов может обогнать Саудовскую Аравию, отмечает Bloomberg. Это может произойти уже в ближайшее время, и причиной тому является нестабильность на рынке нефти.
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с чего всё началось
Впервые за восемь лет Россия готовится обойти Саудовскую Аравию по объему золотовалютных резервов и войти в первую четверку стран по этому показателю, пишет Bloomberg.Forbes05:37
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