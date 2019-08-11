с чего всё началось

Впервые за последние восемь лет Россия по объему международных резервов может обогнать Саудовскую Аравию, отмечает Bloomberg. Это может произойти уже в ближайшее время, и причиной тому является нестабильность на рынке нефти.

Происшествия Гатчинского священника отстранили от служения после крещения ребенка Игумен Фотий (Нечепоренко) из Гатчины, который во время крещения годовалого ребенка насильно погружал его в воду, несмотря на протесты матери, получил запрет в служении сроком на год.

Происшествия В крупном ДТП в Подмосковье погибли пять человек Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье на Рижском шоссе на выезде в Тверскую область, среди них двое детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Московской области.

Наука 2 500 000 неизвестных белков обнаружено в микрофлоре человека В микрофлоре человека специалисты смогли найти примерно 2 500 000 неизвестных белков, сообщает информационно-новостное издание nplus1.ru.

Политика Борис Джонсон пообещал построить в Великобритании больше тюрем Борис Джонсон пообещал построить в Великобритании больше тюрем, которые вместят 10 тысяч новых заключенных.

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Футбол «ПСЖ» разгромил «Ним» в первом туре чемпионата Франции «ПСЖ» одержал разгромную победу над «Нимом» в матче 1-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 3:0.

Футбол Манчестер Юнайтед — Челси 4:0 Футболисты «Манчестер Юнайтед» начали сезон с разгромной победы над лондонским «Челси».

Политика Депутат Рады заявил, что украинские города живут за счет наследия СССР Депутат Рады Евгений Мураев заявил, что украинские города сейчас существуют за счет инфраструктуры, созданной в СССР.

Политика Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.

Интернет Пользователи сообщают о сбое в работе Google У пользователей возникают проблемы со входом в учетную запись (19%) и работой поисковой системы (80%).

Здоровье В корвалоле есть опасное для здоровья вещество Среди прочих веществ в составе корвалола, есть спирт и фенобарбитал.

Общество Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей.

Армия и оружие NI оценил российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА Журналист The National Interest Марк Эпископос оценил перспективный российский бомбардировщик ПАК ДА, работа над которым уже ведется.

Футбол Бакаев поделился мнением о новичках «Спартака» В первом матче за московский «Спартак» голландский новичок команды Гус Тиль отдал две голевые передачи.

Авто Китайский автоконцерн перестал производить автомобили в России Специалисты полагают, что автоконцер Changan не уйдет с российского производства совсем, а продолжит искать нового партнера на территории России, так как китайская компания заинтересована в российском авторынке.

Армия и оружие В Минобороны России назвали сроки завершения испытаний Су-57 и МиГ-35 Государственные испытания истребителей пятого поколения Су-57 планируется завершить в 2019 году, а новейшие истребители МиГ-35 будут аттестованы до конца 2021 года.

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Общество Около 50 тысяч человек приняли участие в митинге на проспекте Сахарова По данным организации «Белый счетчик», которая вела подсчет на входных рамках проверки 10 августа, в митинге на проспекте Сахарова приняли участие 49,9 тысяч человек.

Шоу-бизнес Майли Сайрус застали за поцелуем с девушкой после развода с мужем Американская певица и актриса Майли Сайрус на отдыхе в Италии была замечена в компании блогера и предпринимательницы Кейтлин Картер.

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