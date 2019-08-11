Финансы

Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервамГазета.Ru 13:18

Впервые за последние восемь лет Россия по объему международных резервов может обогнать Саудовскую Аравию, отмечает Bloomberg. Это может произойти уже в ближайшее время, и причиной тому является нестабильность на рынке нефти.
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с чего всё началось
Впервые за восемь лет Россия готовится обойти Саудовскую Аравию по объему золотовалютных резервов и войти в первую четверку стран по этому показателю, пишет
 Bloomberg.
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