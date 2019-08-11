Финансы

Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервамГазета.Ru 13:18

Впервые за последние восемь лет Россия по объему международных резервов может обогнать Саудовскую Аравию, отмечает Bloomberg. Это может произойти уже в ближайшее время, и причиной тому является нестабильность на рынке нефти.
Читать в источнике
Комментировать273
с чего всё началось
Впервые за восемь лет Россия готовится обойти Саудовскую Аравию по объему золотовалютных резервов и войти в первую четверку стран по этому показателю, пишет
 Bloomberg.
Forbes05:37

Подробнее о событии

Bloomberg предсказал России четвертое место в мире по золотовалютным резервам

ТАСС08:44

Россия войдет в четверку стран с самым большим запасом золота

URA.Ru09:22

Bloomberg: Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам

РИА Новости09:13

Москва может обогнать Эр-Рияд по золотовалютным резервам впервые за восемь лет

Коммерсантъ09:10

Что произошло за день: воскресенье, 11 августа

Интерфакс13:31

Bloomberg предсказал России четвертое место по золотовалютным резервам

РБК06:05

Bloomberg: Россия обойдет Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам

Forbes05:37
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 14:24, Вашингтон
Армия и оружие

Эксперт напомнил о шутке Рейгана про бомбардировки СССР в 1984 году

Шутка о бомбардировке Советского Союза, произнесенная 40-м президентом США Рональдом Рейганом в 1984 году, была не просто шалостью, а скорее выдержкой из американских сценариев по развалу СССР, считает экс-начальник международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-полковника Леонид Ивашов, служивший в те годы в центральном аппарате Минобороны СССР.
Обновлено в 05:34
Армия и оружие

NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы

Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено в 06:27
Политика

В Госдуме оценили слова немецкого политолога о вступлении Киева в ЕС

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек в разговоре с RT прокомментировал заявление немецкого политолога Александра Рара о том, что Украина на данный момент не может стать членом Европейского союза и НАТО.
Обновлено в 05:11
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье

На 159 км Рижского шоссе в Подмосковье, в городском округе Шаховская случилось ДТП, в котором погибли пять человек.
Обновлено в 13:37
Здоровье

В Москве студентка за несколько дней умерла от загадочной болезни

В Москве двадцатилетняя студентка умерла от загадочной болезни, которую не смогли распознать врачи.
Обновлено в 13:19
Происшествия

На крестившего ребенка в Гатчине священника подали заявление в полицию

На священника, который проводил обряд крещения в Мариенбургском покровском храме в Гатчине, подали заявление в полицию из-за жестокого обращения.
Обновлено в 11:43
Происшествия

Полиция расследует стрельбу в мечети в Норвегии как теракт

Полиция Норвегии расследует стрельбу в мечети в Берум — в пригороде Осло — как возможный террористический акт.
Обновлено в 07:45
Экономика

Bloomberg назвал самые богатые семьи мира

Общее состояние 25 самых богатых семей мира агентство оценило в $1,4 трлн.
Обновлено вчера в 12:55
Происшествия

Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к госнаградам

Обновлено в 13:24
Спорт

Шесть человек попали в больницу после марафона «Европа — Азия»

Сегодня в Екатеринбурге прошёл самый масштабный марафон «Европа — Азия». На семь часов бегуны заполонили центр города.
Обновлено в 06:22
Музыка

Джонни Депп отправится в тур по Европе с Hollywood Vampires

Обновлено в 10:05
Здоровье

В Минздраве назвали причину каждого третьего случая ишемии сердца

По словам Салагая, физическая активность позволяет сократить риск гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, а также некоторых раковых заболеваний и депрессии.
Обновлено вчера в 14:49
Армия и оружие

Появилось видео демонстрации ракетного комплекса «Кинжал»

Обновлено вчера в 16:15
Музыка

Скандал между Фадеевым и Наргиз является пиар-ходом

Обновлено в 06:03
Армия и оружие

В США оценили российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА

Американское издание The National Interest оценило перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), отметив, что он станет бомбардировщиком шестого поколения.
Обновлено в 14:16
Происшествия

Жертву полицейского насилия 10 августа разыскивают в Москве

Напомним, после предыдущей акции протеста 3 августа сообщалось, что самой серьёзной травмой среди представителей протестующих и сил правопорядка был вывих руки у сотрудника Росгвардии, однако вскоре стало известно, что полиция разыскивает росгвардейца, который избил несовершеннолетнего задержанного.
Обновлено в 08:53
Футбол

Глушаков выйдет в стартовом составе «Ахмата» на игру против «Спартака»

Обновлено в 13:49
Армия и оружие

В Китае отметили новейший российский беспилотник «Охотник»

Журналист китайской газеты "Хуаньцю шибао" Чжан Цзе оценил новейший российский беспилотник "Охотник".
Обновлено в 12:08
Волейбол

Российские волейболисты завоевали путёвку на ОИ-2020

Обновлено в 14:06
Хоккей

Сборная России сыграет с Канадой в финале Кубка Глинки

Обновлено 09 августа в 16:13
Общество

Штормовое предупреждение объявили в Приморском крае из-за тайфуна

Штормовое предупреждение объявлено в Приморском крае 11 и 12 августа из-за активного атмосферного фронта и косвенного влияния тайфуна «Лекима».
Обновлено в 11:58
Футбол

ЦСКА и «Сочи» сыграли вничью в матче РПЛ

Футболисты московского ЦСКА сыграли вничью с «Сочи» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 13:59
Игры

С 1 октября для Destiny 2 потребуется 165 гигабайт свободного места

Внимательные поклонники Destiny 2 обратили внимание на сведения из свежего письма Bungie, касающегося скорого начала миграции РС-версии шутера из Battle.net в Steam.
Обновлено вчера в 12:47
Общество

Около 50 тысяч человек приняли участие в митинге на проспекте Сахарова

По данным организации «Белый счетчик», которая вела подсчет на входных рамках проверки 10 августа, в митинге на проспекте Сахарова приняли участие 49,9 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:14
Театры

Путин оценил спектакль «Грифон» по пьесе митрополита Тихона

Президент России Владимир Путин посмотрел спектакль «Грифон», поставленный на новой сцене музея-заповедника «Херсонес Таврический».
Обновлено вчера в 20:53
Интернет

Нейросеть научили превращать людей на фото в персонажей аниме

Разработчики из Южной Кореи придумали технологию для создания аниме-персонажей с помощью обработки фотографий реальных людей.
Обновлено в 09:55
Футбол

Президенты «ПСЖ» и «Реала» обсуждают трансфер Неймара

Обновлено в 12:09
Хоккей

«Салават Юлаев» проиграл «Барысу» в Нур-Султане

Обновлено в 09:42
Политика

Писательница Ницой предрекла Украине вымирание из-за любви к Высоцкому

Обновлено в 13:07
Происшествия

Водитель взорвавшейся на МКАД Tesla сообщил детали аварии

Водитель взорвавшегося на МКАД автомобиля Tesla сообщил детали ДТП в интервью телеканалу РЕН ТВ.
Обновлено в 09:58
Как работают Яндекс.Новости?
Главное