с чего всё началось

Впервые за последние восемь лет Россия по объему международных резервов может обогнать Саудовскую Аравию, отмечает Bloomberg. Это может произойти уже в ближайшее время, и причиной тому является нестабильность на рынке нефти.

Шоу-бизнес Настя Каменских поделилась секретом идеальных отношений с Потапом На страничке Насти Каменских в социальной сети Instaggram появился довольно забавный совместный снимок с мужем, известным певцом и продюсером Потапом.

Армия и оружие Применение ракетного комплекса «Кинжал» показали на видео Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» впервые показали широкой публике. Кадры применения вооружения публикует телеканал «Звезда».

Футбол Кононов отказался обсуждать судейство после матча «Ахмат» — «Спартак» Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после гостевой победы над «Ахматом» (3:1) в матче 5-го тура РПЛ согласился, что система видеопомощи арбитрам (VAR) должна быть на каждом матче чемпионата, а также отказался обсуждать тему судейских решений в прошедшей игре.

Интернет Пользователи сообщают о сбое в работе Google Проблемы в работе американской поисковой системы Google наблюдаются в понедельник.

Политика Депутат Рады заявил, что украинские города живут за счет наследия СССР Депутат Рады Евгений Мураев заявил, что украинские города сейчас существуют за счет инфраструктуры, созданной в СССР.

Наука 2 500 000 неизвестных белков обнаружено в микрофлоре человека В микрофлоре человека специалисты смогли найти примерно 2 500 000 неизвестных белков, сообщает информационно-новостное издание nplus1.ru.

Экономика В Иране намерены сократить до нуля зависимость бюджета страны от нефти Глава организации планирования и бюджета Ирана Мохаммад Бакер Ноубахт заявил, что новые реформы в структуре бюджета страны направлены на полное прекращение прямой зависимости доходов от нефтяных поступлений, сообщает агентство Mehr.

Происшествия Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к госнаградам Госкорпорация "Росатом" опубликовала имена сотрудников Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Нижегородская область), погибших при взрыве в Архангельской области.

Теннис Медведев проиграл Надалю в финале турнира в Монреале Что касается Медведева, то уже сегодня он обойдет в рейтинге ATP Карена Хачанова, занимающего восьмое место, и станет первой ракеткой России.

Общество Концерт начался на проспекте Сахарова в рамках согласованной акции На проспекте Академика Сахарова стартовала согласованная акция, начался концерт, передает Агентство "Москва".

Общество В российских колледжах исчезнут около 100 профессий С 1 сентября 2020 года в российских колледжах из перечня профессий и специальностей вычеркнут почти 100 наименований.

Происшествия Пятеро детей погибли в результате пожара в США Уточняется, что погибшим детям было от восьми месяцев до семи лет. Ранее около 40 человек пострадали в результате пожара на заводе в Техасе.

Общество Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей.

Происшествия Гатчинского священника отстранили от служения после крещения ребенка Игумен Фотий (Нечепоренко) из Гатчины, который во время крещения годовалого ребенка насильно погружал его в воду, несмотря на протесты матери, получил запрет в служении сроком на год.

Армия и оружие В Минобороны назвали сроки завершения испытаний Су-57 и МиГ-35 Государственные испытания новейших российских истребителей пятого поколения Су-57 планируется завершить уже в 2019 году, а самолеты МиГ-35 аттестуют до конца 2021 года.

Политика В МИД Украины выразили протест в связи с поездкой Путина в Крым Министерство иностранных дел (МИД) Украины выразило решительный протест в связи с поездкой президента России Владимира Путина в Крым.

Происшествия В крупном ДТП в Подмосковье погибли пять человек Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье на Рижском шоссе на выезде в Тверскую область, среди них двое детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Московской области.

Авто Aurus Senat стал главным экспонатом выставки в Туркмении Отечественный седан приковал внимание общественности на Международной автомобильной выставке «Türkmen sährasy-2019», открывшейся сегодня в Туркмении.

Футбол «Манчестер Юнайтед» отправил четыре мяча в ворота «Челси» Свой первый гол Рэшфорд забил с пенальти. Также за "Манчестер Юнайтед" отличились Антони Марсьяль (65-я) и Дэниел Джеймс (82-я).

Общество В Москве богослужения в честь Курбан-байрама прошли на шести площадках Около 240 тысяч человек приняли участие в богослужениях на шести площадках в Москве в честь праздника Курбан-байрам, рассказал РИА Новости глава столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.

Гаджеты Спрос на планшеты продолжает сокращаться Компания Strategy Analytics обнародовала результаты исследования мирового рынка планшетов во втором квартале текущего года: спрос на гаджеты продолжает сокращаться.

Армия и оружие Клинцевич увидел лоббизм в статье о столкновении США и РФ на море Лоббизм в статье профессора Института морских исследований Китая при Военно-морском колледже США Лайл Голдстайн бьет через край.