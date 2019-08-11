Финансы
Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервамИнтерфакс 06:33
За последние четыре года золотовалютные резервы РФ выросли на 45% и достигли $518 млрд в июне, в то время как показатели Саудовской Аравии снижаются и, по данным на июнь, составляют $527 млрд.
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с чего всё началось
Впервые за восемь лет Россия готовится обойти Саудовскую Аравию по объему золотовалютных резервов и войти в первую четверку стран по этому показателю, пишет Bloomberg.Forbes05:37
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 08:36, Вашингтон
Происшествия
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В горах на севере Румынии произошел инцидент с поездом, перевозившем 340 туристов.
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Происшествия
Не менее 20 человек пострадали при столкновениях на Храмовой горе
На Храмовой горе в Иерусалиме сегодня, 11 августа, произошли столкновения между мусульманами и силами израильской полиции.
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NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
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Политика
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По информации Роскомнадзора, «ряд структур, имеющих YouTube-каналы, приобретают у видеохостинга рекламные инструменты, такие как push-уведомления, с целью распространения информации о незаконных массовых мероприятиях», которые в том числе направлены на срыв выборов в стране.
Обновлено в 08:08
Общество
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Обновлено вчера в 16:04
Общество
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Театры
«Безымянная звезда» откроет сезон в томском драмтеатре в воскресенье
Открытие 169-го сезона состоится в Томском областном театре драмы в воскресенье, первым спектаклем станет "Безымянная звезда"; в новом сезоне также запланированы премьеры спектаклей "Микрополь" и "Пьяные", сообщила РИА Томск представительница томского театра Ксения Стрельцова.
Обновлено в 01:16
Происшествия
На трассе под Казанью произошла утечка опасного вещества
Обновлено в 08:06
Общество
Теплая и сухая погода придет в Москву 11 августа
Обновлено вчера в 23:48
Общество
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Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
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Происшествия
Миллиардер-педофил Эпштейн покончил с собой в тюрьме
Обновлено вчера в 10:16
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о свадьбе Федора Бондарчука и Паулины Андреевой
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Обновлено 09 августа в 14:32
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Басманный суд Москвы решил вернуть следствию ходатайство об аресте фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля — режиссёра телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева.
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Политика
В Госдуме оценили слова немецкого политолога о вступлении Киева в ЕС
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек в разговоре с RT прокомментировал заявление немецкого политолога Александра Рара о том, что Украина на данный момент не может стать членом Европейского союза и НАТО.
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Шоу-бизнес
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Американская певица и актриса Майли Сайрус и австралийский актер Лиам Хемсворт расстались менее чем через год после свадьбы.
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В «Росатоме» раскрыли детали взрыва ракеты на архангельском полигоне
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Обновлено 09 августа в 09:32
Политика
Совфед обвинил зарубежные силы в манипулировании митингующими в Москве
Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов считает, что зарубежные силы на протестной акции, которая 10 августа прошла в Москве на проспекте Академика Сахарова, использовали видеохостинг YouTube для манипулирования гражданами России, провоцируя их на нарушение закона.
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Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТП
Ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета Светлана Исакова разбилась насмерть в автомобильной аварии.
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Гаджеты
Рассекречено возможное название iPhone 11
Новый флагманский смартфон от американской корпорации Apple может выйти под названием iPhone 11 Pro.
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Общество
Аспирант из ИТМО стал лучшим программистом мира по версии Google
Геннадий Короткевич завоевал титул лучшего программиста мира по итогам Google Code Jam уже в шестой раз.
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Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
Обновлено вчера в 13:41
Космос
Российские ученые оценили вероятность выживания тихоходок на Луне
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