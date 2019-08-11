с чего всё началось

За последние четыре года золотовалютные резервы РФ выросли на 45% и достигли $518 млрд в июне, в то время как показатели Саудовской Аравии снижаются и, по данным на июнь, составляют $527 млрд.

Происшествия Петербургский полицейский заявил на активистку из-за слов об отсутствии совести Как стало известно в воскресенье, 11 апреля, замначальника полиции Петербурга по охране общественного порядка Виктор Борисенко потребовал проверить активистку Марию Иванову.

Происшествия Туристический поезд сошел с рельсов в горах Румынии В горах на севере Румынии произошел инцидент с поездом, перевозившем 340 туристов.

Происшествия Не менее 20 человек пострадали при столкновениях на Храмовой горе На Храмовой горе в Иерусалиме сегодня, 11 августа, произошли столкновения между мусульманами и силами израильской полиции.

Политика Украина выразила протест из-за визита Путина в Крым Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за визита президента России Владимира Путина в Крым, назвав эту поездку грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности страны.

Армия и оружие NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.

Теннис Медведев победил Хачанова в полуфинале теннисного турнира в Монреале Поединок Медведева и Хачанова стал первым в истории, когда в полуфинале турнира Masters встретились два представителя России.

Политика Роскомнадзор потребовал прекратить рекламу незаконных акций в YouTube По информации Роскомнадзора, «ряд структур, имеющих YouTube-каналы, приобретают у видеохостинга рекламные инструменты, такие как push-уведомления, с целью распространения информации о незаконных массовых мероприятиях», которые в том числе направлены на срыв выборов в стране.

Общество Митинг на проспекте Сахарова собрал 50 тыс. человек 20 июля прошел митинг на проспекте Сахарова, который собрал около 20 тыс. человек, а 27 июля и 3 августа — несогласованные акции, на каждой из которых было задержано больше тысячи человек.

Общество «Миссис Россия — 2019» стала жительница Геленджика Екатерина Нишанова из Геленджика стала победительницей конкурса «Миссис Россия — 2019», который проходил в Московском культурном центре под руководством Людмилы Рюминой.

Театры «Безымянная звезда» откроет сезон в томском драмтеатре в воскресенье Открытие 169-го сезона состоится в Томском областном театре драмы в воскресенье, первым спектаклем станет "Безымянная звезда"; в новом сезоне также запланированы премьеры спектаклей "Микрополь" и "Пьяные", сообщила РИА Томск представительница томского театра Ксения Стрельцова.

Общество В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.

Происшествия Суд не стал арестовывать Васильева по делу о беспорядках в Москве Басманный суд Москвы решил вернуть следствию ходатайство об аресте фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля — режиссёра телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева.

Политика В Госдуме оценили слова немецкого политолога о вступлении Киева в ЕС Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек в разговоре с RT прокомментировал заявление немецкого политолога Александра Рара о том, что Украина на данный момент не может стать членом Европейского союза и НАТО.

Шоу-бизнес Майли Сайрус и Лиам Хемсворт расстались Американская певица и актриса Майли Сайрус и австралийский актер Лиам Хемсворт расстались менее чем через год после свадьбы.

Политика Совфед обвинил зарубежные силы в манипулировании митингующими в Москве Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов считает, что зарубежные силы на протестной акции, которая 10 августа прошла в Москве на проспекте Академика Сахарова, использовали видеохостинг YouTube для манипулирования гражданами России, провоцируя их на нарушение закона.

Происшествия Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТП Ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета Светлана Исакова разбилась насмерть в автомобильной аварии.

Гаджеты Рассекречено возможное название iPhone 11 Новый флагманский смартфон от американской корпорации Apple может выйти под названием iPhone 11 Pro.

Общество Аспирант из ИТМО стал лучшим программистом мира по версии Google Геннадий Короткевич завоевал титул лучшего программиста мира по итогам Google Code Jam уже в шестой раз.