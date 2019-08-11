с чего всё началось

За последние четыре года золотовалютные резервы РФ выросли на 45% и достигли $518 млрд в июне, в то время как показатели Саудовской Аравии снижаются и, по данным на июнь, составляют $527 млрд.

Происшествия Полиция расследует стрельбу в мечети в Норвегии как теракт Полиция Норвегии расследует стрельбу в мечети в Берум — в пригороде Осло — как возможный террористический акт.

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Происшествия Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАДе попал на видео В сети появилось видео взрыва автомобиля Tesla на МКАД. Ролик был опубликован на сайте РЕН ТВ.

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Происшествия Число пострадавших при взрывах боеприпасов под Ачинском достигло 30 В результате двух инцидентов со взрывами боеприпасов на складе боеприпасов в Ачинском районе в Красноярском крае пострадали 30 человек.

Политика Украина выразила протест из-за визита Путина в Крым Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за визита президента России Владимира Путина в Крым, назвав эту поездку грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности страны.

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Космос В Китае запустили первую многоразовую ракету LinkSpace является первой частной компанией в Китае, которая исследует космос и разрабатывает продукты аэрокосмических систем.

Экономика В Южной Осетии проверяют целевое использование льготных кредитов Представители Минэкономразвития Южной Осетии проверяют целевое использование льготных кредитов.

Авто АвтоВАЗ приступил к выпуску спецверсии Lada XRay #CLUB Lada XRay #CLUB будет иметь черную крышу, шильдики с названием серии на кузове и в салоне, а также модернизированный блок управления в дверной карте водителя.

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Религия Великий праздник Курбан-байрам отмечают мусульмане Праздник продлится три дня, в течение этого времени мусульманам запрещено устраивать распри и ссориться.

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