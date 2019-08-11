с чего всё началось

Впервые за восемь лет золотовалютные резервы России могут превысить резервы Саудовской Аравии, пишет Bloomberg. В то время как Саудовская Аравия тратит свои резервы на покрытие социальных нужд на фоне низких цен на нефть, Россия ужала свой бюджет и сохраняет профицит.

Происшествия Волонтера от партии «Яблоко» задержали по делу о массовых беспорядках в Москве Следственный комитет РФ задержал волонтера от партии "Яблоко" Валерия Костенка в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля.

Армия и оружие NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.

Футбол «Лилль» обыграл «Нант» в первом матче сезона В матче 1-го тура чемпионата Франции "Лилль" обыграл "Нант" на своем поле со счетом 2:1. Напомним, что в прошлом сезоне "доги" финишировали вторыми в лиге 1. Чемпионат Франции.

Армия и оружие В США оценили российский бомбардировщик шестого поколения ПАК ДА Американские СМИ оценили информацию о том, что в России начали разработку перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА).

Политика Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.

Армия и оружие Эксперты оценили маневры российских военных спутников-инспекторов Эксперты отмечают, что главное назначение экспериментов со спутниками-инспекторами — отработка военных технологий по воздействию на космические аппараты противника в случае войны или в угрожаемый период.

Политика Елизавета II сделала «самые острые» за 67 лет заявления Газета уже расценила слова королевы как "одно из самых резких политических заявлений" за все 67-летнее нахождение на троне.

Общество Ученые обнаружили мутацию в генах Оззи Осборна Ученый Билли Салливан обнаружил мутацию в генах британского певца Оззи Осборна.

Происшествия Названо число пострадавших при взрывах на военном складе под Ачинском В Красноярском крае после новых взрывов на военном складе под Ачинском медпомощь оказали 17 пострадавшим.

Общество Митинг на проспекте Сахарова собрал 50 тыс. человек 20 июля прошел митинг на проспекте Сахарова, который собрал около 20 тыс. человек, а 27 июля и 3 августа — несогласованные акции, на каждой из которых было задержано больше тысячи человек.

Религия Рекордное число мусульман отмечает Курбан-байрам в Москве Ранее 11 августа президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив вклад мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога в стране.

Политика Медведев опубликовал видео с подаренным ему щенком алабая Премьер-министр России Дмитрий Медведев опубликовал видео с щенком пятнистого алабая, которого ему подарил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Шоу-бизнес Архип Глушко и Мария Слугина впервые рассказали о своем романе Поклонники Наташи Королевой активно обсуждают первый серьезный роман ее единственного сына Архипа Глушко.

Шоу-бизнес Федор Бондарчук женится на Паулине Андреевой Стоит отметить, что в 2016 году уже появлялась информация о готовящейся свадьбе Бондарчука и Андреевой.

Футбол Кокорин и Мамаев получат положительную характеристику от колонии Осужденные за участие в двух драках в центре Москвы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев получат положительную характеристику от колонии №4 города Алексеевка Белгородской области, сообщает "СЭ".

Происшествия Фигуранта дела о беспорядках 27 июля Васильева выписали из больницы Подозреваемый по делу о беспорядках в Москве режиссер Дмитрий Васильев, который был госпитализирован из изолятора временного содержания, выписан в воскресенье из больницы.

Политика На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.

Происшествия Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТП Ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета Светлана Исакова разбилась насмерть в автомобильной аварии.