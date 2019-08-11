Финансы

Bloomberg предсказал России четвертое место по золотовалютным резервамРБК 06:05

Впервые за восемь лет золотовалютные резервы России могут превысить резервы Саудовской Аравии, пишет Bloomberg. В то время как Саудовская Аравия тратит свои резервы на покрытие социальных нужд на фоне низких цен на нефть, Россия ужала свой бюджет и сохраняет профицит.
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с чего всё началось
Впервые за восемь лет Россия готовится обойти Саудовскую Аравию по объему золотовалютных резервов и войти в первую четверку стран по этому показателю, пишет
 Bloomberg.
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