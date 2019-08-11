Финансы
Bloomberg предсказал России четвертое место по золотовалютным резервамРБК 06:05
Впервые за восемь лет золотовалютные резервы России могут превысить резервы Саудовской Аравии, пишет Bloomberg. В то время как Саудовская Аравия тратит свои резервы на покрытие социальных нужд на фоне низких цен на нефть, Россия ужала свой бюджет и сохраняет профицит.
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с чего всё началось
Впервые за восемь лет Россия готовится обойти Саудовскую Аравию по объему золотовалютных резервов и войти в первую четверку стран по этому показателю, пишет Bloomberg.Forbes05:37
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В Красноярском крае после новых взрывов на военном складе под Ачинском медпомощь оказали 17 пострадавшим.
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20 июля прошел митинг на проспекте Сахарова, который собрал около 20 тыс. человек, а 27 июля и 3 августа — несогласованные акции, на каждой из которых было задержано больше тысячи человек.
Обновлено вчера в 16:04
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Игрок "Ниццы" Адриен Тамез может продолжить карьеру в московском "Спартаке", сообщает RMCsport.
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Стоит отметить, что в 2016 году уже появлялась информация о готовящейся свадьбе Бондарчука и Андреевой.
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Осужденные за участие в двух драках в центре Москвы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев получат положительную характеристику от колонии №4 города Алексеевка Белгородской области, сообщает "СЭ".
Обновлено в 01:46
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Обновлено вчера в 12:55
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Подозреваемый угрожал устроить стрельбу в супермаркете сети Walmart.
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Происшествия
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Шарлия и Нобоа попали в стартовые составы на матч ЦСКА и «Сочи»
ЦСКА и «Сочи» опубликовали стартовые составы на матч 5-го тура РПЛ. Новичок сочинцев Антон Заболотный не примет участия во встрече.
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