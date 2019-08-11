с чего всё началось

За последние четыре года золотовалютные резервы РФ выросли на 45% и достигли $518 млрд в июне, в то время как показатели Саудовской Аравии снижаются и, по данным на июнь, составляют $527 млрд.

Происшествия Правозащитники объявили вознаграждение за сведения о личности полицейского, ударившего в живот девушку вчера на акции Руководитель группы "Агора" Павел Чиков написал в своем Твиттере, что заплатит за данные о бойце 2-го оперативного полка столичного управления МВД 100 тысяч рублей.

Происшествия Режиссёра Дмитрия Васильева выписали из больницы Режиссёр телеканала «Доктор» Дмитрий Васильев был задержан после несанкционированной акции 27 июля.

Политика МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым "Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа 2019 года президентом Российской Федерации Владимиром Путиным временно оккупированных территорий Украины — Автономной Республики Крым и города Севастополь", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Армия и оружие NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.

Общество Роспотребнадзор рассказал о радиационном фоне в Петербурге Как отмечает городское управление Роспотребнадзора, радиационно-гигиенический мониторинг на территории Санкт-Петербурга осуществляется ведомством непрерывно "независимо от наличия рисков или угроз изменения радиационной обстановки, связанной с эксплуатацией источников ионизирующего излучения".

Политика Великобритания задействует «поправку Магнитского» после Brexit "Поправка Магнисткого" к новому закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег была принята Палатой общин еще в мае 2018 года, однако данный британский закон начнет действовать лишь после того, как Великобритания покинет ЕС и истечет срок переходного периода после Brexit (в случае, если Лондон и Брюссель достигнут договоренности о таком периоде).

Экономика Омбудсмен Подмосковья поможет дворнику с долгом в 2 млрд рублей Ранее СМИ сообщили, что судебные приставы пытаются взыскать почти 2 млрд рублей с дворника, которая работает на предприятии ЖКХ в подмосковном городе Воскресенске.

Футбол «Локомотив» разгромил «Урал» в пятом туре РПЛ В рамках пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты московского «Локомотива» одержали крупную победу над «Уралом» из Екатеринбурга.

Происшествия Российский священник травмировал годовалого ребенка при крещении Российский священник игумен Фотий (Нечепоренко) травмировал годовалого ребенка во время крещения.

Футбол «Арсенал» обыграл «Ньюкасл» в первом туре АПЛ Футболисты лондонского "Арсенала" на выезде обыграли "Ньюкасл" в матче первого тура чемпионата Англии.

Политика Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.

Происшествия В Гонконге прошли новые столкновения протестующих с полицией Новые демонстрации, в ходе которых произошли жесткие столкновения людей с полицией, прошли в Гонконге. об этом сообщает People Отмечается, что протестующие использовали бутылки с зажигательной смесью.

Политика На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.

Общество Нижнеудинские дети просят забрать их из рязанского лагеря Как писал News.ru, первая группа детей, пострадавших от паводка в Иркутской области, приехала на отдых в оздоровительный лагерь Новосибирской области.

Авто Культовый Jaguar E-Type получит рестмодовую версию Специалисты Diez Concepts решили вдохнуть новую жизнь в культовый спорткар и объявили, что на автомобильной неделе в Монтерее представят рестмодовую версию купе E-Type Low-Drag.

Религия Рекордное число мусульман отмечает Курбан-байрам в Москве Ранее 11 августа президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив вклад мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога в стране.

Происшествия Фигуранта «болотного дела» Алексея Полиховича задержали после выступления на проспекте Сахарова Алексей Полихович был осужден после событий на Болотной площади в мае 2012 года и освобожден условно-досрочно в 2015 году.

Политика Нетаньяху 18 августа прилетит на Украину для встречи с Зеленским Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху через неделю посетит Киев, где встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским и почтит память павших от рук нацистов в годы Второй мировой войны.

Здоровье Названы указывающие на снижение иммунитета признаки В Минздраве назвали признаки, сигнализирующие о снижении иммунитета.