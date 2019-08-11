Финансы
Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервамИнтерфакс 06:33
За последние четыре года золотовалютные резервы РФ выросли на 45% и достигли $518 млрд в июне, в то время как показатели Саудовской Аравии снижаются и, по данным на июнь, составляют $527 млрд.
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с чего всё началось
Впервые за восемь лет Россия готовится обойти Саудовскую Аравию по объему золотовалютных резервов и войти в первую четверку стран по этому показателю, пишет Bloomberg.Forbes05:37
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 10:25, Вашингтон
Общество
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В Сарове объявили траур по сотрудникам ядерного центра
Руководитель администрации Сарова Нижегородской области Алексей Голубев поручил объявить общегородской траур из-за гибели пяти сотрудников Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики.
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Обновлено вчера в 17:03
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Общество
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Обновлено вчера в 22:20
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Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено вчера в 11:15
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В Петербурге механик автосервиса ударил ножом посетителя
Полиция Петербурга задержала сотрудника автосервиса, который подозревается в том, что ударил ножом в шею посетителя, возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе ГСУ СК РФ по городу.
Обновлено в 08:10
Происшествия
Водитель взорвавшейся на МКАД Tesla сообщил детали аварии
Водитель взорвавшегося на МКАД автомобиля Tesla сообщил детали ДТП в интервью телеканалу РЕН ТВ.
Обновлено в 09:58
Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал 50 тыс. человек
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Обновлено вчера в 16:04
Происшествия
Жертвами наводнений в Индии стали более 100 человек
По меньшей мере 104 жителя Индии погибли в результате наводнений, вызванных муссонными ливнями. Об этом сообщает агентство Синьхуа.
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Происшествия
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Руководитель группы "Агора" Павел Чиков написал в своем Твиттере, что заплатит за данные о бойце 2-го оперативного полка столичного управления МВД 100 тысяч рублей.
Обновлено в 09:30
Футбол
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Базилевич в конце 1979 года покинул "Пахтакор" — его недолгая командировка в Ташкент закончилась, и его отправили в ЦСКА.
Обновлено в 10:00
Общество
В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий
Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
Обновлено в 07:29
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Как писал News.ru, первая группа детей, пострадавших от паводка в Иркутской области, приехала на отдых в оздоровительный лагерь Новосибирской области.
Обновлено в 09:44
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В Минздраве назвали причину каждого третьего случая ишемии сердца
По словам Салагая, физическая активность позволяет сократить риск гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, а также некоторых раковых заболеваний и депрессии.
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Политика
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Обновлено вчера в 13:41
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Астрономы обнаружили две потенциально пригодные для жизни экзопланеты
Обновлено вчера в 21:42
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Самоубийство миллиардера Джеффри Эпштейн, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей, вызывает серьезные вопросы.
Обновлено вчера в 23:06
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Экс-игрок ЦСКА Теодосич не сыграет на КМ по баскетболу из-за травмы
Защитник сборной Сербии по баскетболу и игрок «Виртуса» Милош Теодосич не сыграет на Кубке мира по баскетболу из-за травмы.
Обновлено в 10:15
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Священник едва не убил ребенка во время крещения в Гатчине
Крещение годовалого ребенка в Гатчине Ленинградской области вызвало общественный резонанс.
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Шоу-бизнес
Кудрявцева показала первую фотосессию дочки
На своей странице в социальной сети Инстаграм Лера показала подписчикам первую фотосессию с участием Машеньки.
Обновлено в 08:09
Шоу-бизнес
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На днях в сети появилась информация о том, что известный режиссер 52-летний Федор Бондарчук и 30-летняя актриса Паулина Андреева наконец-то решили узаконить свои отношения и готовятся к свадьбе.
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Политика
Нетаньяху встретится с Зеленским в Киеве 18 августа
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Обновлено в 07:30