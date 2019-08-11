Финансы

Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервамИнтерфакс 06:33

За последние четыре года золотовалютные резервы РФ выросли на 45% и достигли $518 млрд в июне, в то время как показатели Саудовской Аравии снижаются и, по данным на июнь, составляют $527 млрд.
Читать в источнике
Комментировать126
с чего всё началось
Впервые за восемь лет Россия готовится обойти Саудовскую Аравию по объему золотовалютных резервов и войти в первую четверку стран по этому показателю, пишет
 Bloomberg.
Forbes05:37

Подробнее о событии

Bloomberg: Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам

РИА Новости09:13

Москва может обогнать Эр-Рияд по золотовалютным резервам впервые за восемь лет

Коммерсантъ09:10

Bloomberg предсказал России четвертое место по золотовалютным резервам

РБК06:05

Bloomberg предсказал России четвертое место в мире по золотовалютным резервам

ТАСС08:44

Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам

Интерфакс06:33

Россия впервые за 8 лет опередит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам

Московский Комсомолец08:46

Bloomberg: Россия обойдет Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам

Forbes05:37
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 10:04, Ашберн
Политика

Клинцевич назвал клоунадой протест Киева из-за поездки Путина в Крым

В разговоре с «360» сенатор от Смоленской области, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал такой шаг продолжающейся клоунадой властей страны, которые действуют по указаниям извне.
Обновлено в 06:12
Гаджеты

В смартфонах нашли уязвимость, которая превращает их в звуковое оружие

Исследователь в области кибербезопасности заявил, что значительная часть устройств плохо защищена от взлома, который может превратить их в «звуковое оружие».
Обновлено в 06:00
Политика

Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube

Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.
Обновлено в 08:08
Происшествия

Жертву полицейского насилия 10 августа разыскивают в Москве

Инцидент произошел 10 августа в центре Москвы в районе Китай-город, где проходили задержания участников митинга за свободные выборы и против политических репрессий.
Обновлено в 08:53
Здоровье

В Минздраве назвали причину каждого третьего случая ишемии сердца

По словам Салагая, физическая активность позволяет сократить риск гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, а также некоторых раковых заболеваний и депрессии.
Обновлено вчера в 14:49
Армия и оружие

В НАТО отказали Украине в поставках оружия

Обновлено в 05:54
Политика

Захарова отреагировала на план Киева по возвращению Донбасса

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала сообщения о том, что 800 сотрудников украинской полиции подготовили для операции по возвращению самопровозглашенных республик Донбасса.
Обновлено в 07:20
Политика

На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России

Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
Обновлено вчера в 13:41
Политика

Во Франции потребовали долги царской России

Французский депутат Франсис Веркамер предложил правительству окончательно решить вопрос с российскими выплатами по облигациям царских лет.
Обновлено 09 августа в 04:43
Политика

Медведев показал подаренного ему президентом Туркмении алабая

Премьер-министр России Дмитрий Медведев опубликовал видео с подаренным ему президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым щенком породы алабай.
Обновлено в 08:41
Политика

Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли

Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено вчера в 11:15
Футбол

Кокорин и Мамаев получат положительную характеристику от колонии

Осужденные за участие в двух драках в центре Москвы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев получат положительную характеристику от колонии №4 города Алексеевка Белгородской области, сообщает "СЭ".
Обновлено в 01:46
Происшествия

Суд отказал следствию в аресте режиссера Дмитрия Васильева

Режиссер телеканала «Доктор» Дмитрий Васильев, задержанный в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля, находится в реанимации 20-ой горбольницы в тяжелом состоянии.
Обновлено в 08:37
Происшествия

Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТП

Ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета Светлана Исакова разбилась насмерть в автомобильной аварии.
Обновлено в 06:41
Футбол

Игрок «Зенита» Малком попал в арбитра мячом с 40 метров

Нападающий петербургского "Зенита" Малком попал мячом в главного арбитра Евгения Турбина в матче пятого тура чемпионата России против московского "Динамо".
Обновлено вчера в 23:54
Футбол

Джорджевич прошёл медобследование для перехода в «Локомотив»

Нападающий «Зенита» Лука Джорджевич прошёл медицинское обследование для «Локомотива» и близок к переходу в московскую команду.
Обновлено в 09:15
Общество

СМИ раскрыли доходы российских блогеров

Названы доходы российских блогеров.
Обновлено в 07:37
Общество

Новой «Миссис Россия» стала жительница Геленджика

Екатерина Гишанова из Геленджика победила в конкурсе «Миссис Россия 2019».
Обновлено в 01:20
Футбол

ЦСКА предложил за защитника «Уфы» €2 млн

По информации издания, "горожане" получили предложение от армейцев по трансферу 21-летнего защитника суммой в €2 млн.
Обновлено в 09:43
Здоровье

Названы последствия ежедневного употребления кофе

Эксперты рассказали о позитивных и негативных последствиях ежедневного употребления кофе, пишет Медикфорум.
Обновлено вчера в 23:46
Политика

В Госдуме оценили слова немецкого политолога о вступлении Киева в ЕС

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек в разговоре с RT прокомментировал заявление немецкого политолога Александра Рара о том, что Украина на данный момент не может стать членом Европейского союза и НАТО.
Обновлено в 05:11
Происшествия

В Татарстане на трассе произошла утечка опасного вещества

Обновлено в 09:09
Происшествия

В стычках на Храмовой горе в Иерусалиме пострадали более 60 человек

Свыше 60 человек пострадали в столкновениях представителей арабо-мусульманской общины с израильской полицией на иерусалимской Храмовой горе - религиозной святыне в историческом центре города, сообщили медики и правоохранительные органы.
Обновлено в 06:43
Экономика

Подмосковный дворник задолжала 2 млрд рублей

Обновлено вчера в 22:20
Происшествия

На Канарах из-за природного пожара эвакуированы около тысячи человек

Власти испанского острова Гран-Канария эвакуировали около тысячи человек из-за лесных пожаров.
Обновлено в 09:10
Политика

Елизавета II сделала «самые острые» за 67 лет заявления

Обновлено в 09:12
Гаджеты

Рассекречена внешность нового флагмана LG

Обновлено в 06:26
Теннис

Серена Уильямс назвала свою главную проблему во время матчей

Обновлено в 06:19
Происшествия

Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАДе попал на видео

В сети появилось видео взрыва автомобиля Tesla на МКАД. Ролик был опубликован на сайте РЕН ТВ.
Обновлено в 06:35
Футбол

«Арсенал» победил «Уфу» в матче РПЛ

Футболисты тульского «Арсенала» обыграли «Уфу» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 09:19
Как работают Яндекс.Новости?
Главное