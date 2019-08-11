с чего всё началось

За последние четыре года золотовалютные резервы РФ выросли на 45% и достигли $518 млрд в июне, в то время как показатели Саудовской Аравии снижаются и, по данным на июнь, составляют $527 млрд.

Космос Китайцы успешно запустили первую многоразовую ракету Китайская частная компания LinkSpace совершила запуск многоразовой ракеты RLV-T5 из северо-западной провинции Цинхай.

Культура Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.

Политика Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.

Футбол «Арсенал» победил «Уфу» в матче РПЛ Футболисты тульского «Арсенала» обыграли «Уфу» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Общество В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.

Религия Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам Президент РФ Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам. Он пожелал счастья, мира и благополучия.

Происшествия Суд отказал следствию в аресте режиссера Дмитрия Васильева Режиссер телеканала «Доктор» Дмитрий Васильев, задержанный в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля, находится в реанимации 20-ой горбольницы в тяжелом состоянии.

Армия и оружие NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.

Происшествия Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТП Ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета Светлана Исакова разбилась насмерть в автомобильной аварии.

Авто Ford Motor создаст в Китае новые производственные и научно-исследовательские центры Американская компания Ford Motor планирует создать производственный научно-исследовательский центр и операционный центр на востоке Китая в провинции Цзянсу.

Политика На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.

Политика Названа запретная для Зеленского тема переговоров с Путиным Украинский политолог Павел Рудяков считает, что тема Крыма должна быть запретной для президента Украины Владимира Зеленского в ходе его переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, передает "Российский Диалог" со ссылкой на РИА "Новости".

Происшествия Не менее 20 человек пострадали при столкновениях на Храмовой горе На Храмовой горе в Иерусалиме сегодня, 11 августа, произошли столкновения между мусульманами и силами израильской полиции.

Наука В Новой Зеландии обнаружили останки гигантского попугая Доказательства существование попугая были обнаружены в окаменелостях около Сент-Батанса в южном регионе Новой Зеландии, области, которая оказалась богатым источником окаменелостей в период миоцена, который простирается примерно от пяти 5 до 23 миллионов лет назад.