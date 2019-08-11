с чего всё началось

За последние четыре года золотовалютные резервы РФ выросли на 45% и достигли $518 млрд в июне, в то время как показатели Саудовской Аравии снижаются и, по данным на июнь, составляют $527 млрд.

Единоборства Второй бой Руиса и Джошуа оказался под угрозой срыва Бой между тяжеловесами американцем Энди Руисом и британцем Энтони Джошуа, намеченный на 7 декабря, находится под угрозой срыва.

Политика Роскомнадзор потребовал от Google запретить рекламу митингов Роскомнадзор потребовал от компании Google прекратить использование видеохостинга YouTube для «рекламирования незаконных массовых мероприятий».

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Происшествия Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАДе попал на видео В сети появилось видео взрыва автомобиля Tesla на МКАД. Ролик был опубликован на сайте РЕН ТВ.

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Общество Волин посоветовал студентам не пользоваться «Википедией» «Не пользуйтесь «Википедией», можете двойку получить», — сказал Волин, отвечая на вопрос, что студент может найти интересного на портале.

Финансы Сбербанк предлагает инвесторам забег на длинную дистанцию Сбербанк предлагает инвесторам забег на длинную дистанцию Инвестиционные облигации, набравшие популярность среди частных инвесторов за два года, пополнились новой стратегией.

Здоровье 6 вещей, которые врач не имеет права делать на приеме В законе четко прописано, что медработники не имеют права отказать тем, кому требуется экстренная помощь.

Общество Глава Минприроды рассказал, как защитить леса от пожаров Это огромные территории, есть места, где вообще нет населенных пунктов, там просто лес находится вне зоны подлета самолета, там нет коридора, чтобы посадить Ил-76 с заправкой воды и потушить этот пожар.

Религия Мусульмане Ставрополья отмечают Курбан-байрам Мусульман Ставрополья поздравил губернатор Владимир Владимиров на своей странице в Инстаграм.

Общество Роспотребнадзор опубликовал требования к производству и продаже кваса Перечень требований к производству и реализации кваса обнародовал Роспотребнадзор.

Экономика Подмосковный дворник задолжала 2 миллиарда рублей В подмосковном Воскресенске дворник на предприятии ЖКХ оказалась должна около двух миллиардов рублей.

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Происшествия Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТП Ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета Светлана Исакова разбилась насмерть в автомобильной аварии.

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