Армия и оружие
Россия обещает ответить на размещение американской РЛС в НорвегииВести ФМ вчера в 11:47
Россия оставляет за собой право принять ответные меры в связи с размещением американской радиолокационной станции в Норвегии. Об этом заявила официальный представитель МИДа России Мария Захарова. Речь идет о РЛС «Глобус-2» в норвежском Вардё, в 50-ти километрах от российской границы.
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Россия примет ответные меры в связи с размещением американского радара в Норвегии
Эхо Москвывчера в 16:03
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В одной из гимназий Перми вскрылись факты "гендерного неравноправия" будущих первоклашек: проходной балл для девочек (69,1), желающих учиться в этом образовательной учреждении, был установлен ощутимо выше, чем для мальчиков (65,7).
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