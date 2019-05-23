Россия обещает ответить на размещение американской РЛС в НорвегииВести ФМ вчера в 11:47

Россия оставляет за собой право принять ответные меры в связи с размещением американской радиолокационной станции в Норвегии. Об этом заявила официальный представитель МИДа России Мария Захарова. Речь идет о РЛС «Глобус-2» в норвежском Вардё, в 50-ти километрах от российской границы.

Россия обещает ответить на размещение американской РЛС в Норвегии

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