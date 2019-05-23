Армия и оружие
Россия обещает ответить на размещение американской РЛС в НорвегииВести ФМ 11:47
Россия оставляет за собой право принять ответные меры в связи с размещением американской радиолокационной станции в Норвегии. Об этом заявила официальный представитель МИДа России Мария Захарова. Речь идет о РЛС «Глобус-2» в норвежском Вардё, в 50-ти километрах от российской границы.
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Компания Skoda показала свой первый вседорожный Superb
Равно как и стандартные версии обновлённого Skoda Superb, вседоржный Scout поступит в продажу в конце 2019 года вместе с регулярными пересмотренными версиями флагманской модели бренда.
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Мужчина покорил вершины всех континентов и умер, спускаясь с Эвереста
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Политика
Минюст США выдвинул против Ассанжа 17 новых обвинений
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Британский медик рассказал, от какой болезни страдал Леонардо да Винчи
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Политика
Посол США не примет участие в ПМЭФ-2019
Посол США в России Джон Хантсман не примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет 6-8 июня.
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Политика
Виктории Нуланд запретили въезд в Россию
Бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе.
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Экс-подруга Прохора Шаляпина заявила о беременности от него
Татьяна Гудзева, экс-возлюбленная Прохора Шаляпина, заявила о беременности от звезды.
Обновлено в 03:48
Общество
В Перми проверят гимназию с завышенным проходным баллом для девочек
Согласно выпискам из решения приемной комиссии, в качестве проходных баллов для мальчиков указаны 65,7 балла, а для девочек - 69,1.
Обновлено вчера в 14:24
Энергетика
Независимые АЗС назвали Минфин архитектором бензинового кризиса
По мнению союза, «архитектором надвигающегося кризиса» является Минфин, который отказывается снижать налоговую нагрузку на отрасль.
Обновлено в 03:10
Гаджеты
Компания Huawei готовит замену для систем Windows и Android
Компания Huawei, с которой на сегодняшний день отказываются сотрудничать американские корпорации, готовит замену для популярных систем Windows и Android.
Обновлено в 05:44
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Наставница дочки Алсу Светлана Лобода не пойдёт на спецвыпуск «Голоса»
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Экономика
ЦБ не одобрил объединение ОСАГО и каско
ЦБ считает, что об объединении полисов ОСАГО и каско в единый продукт можно будет говорить только после реформы ОСАГО и перехода к индивидуальным тарифам, сообщила в четверг, 23 мая, замдиректора департамента страхового рынка Светлана Никитина.
Обновлено в 06:12
Происшествия
СК завел дело после смерти дебошира с рейса Москва — Симферополь
СК завел дело по факту смерти пассажира авиарейса Москва — Симферополь, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 12:03
Политика
Администрация Зеленского расценила как шутку петицию о его отставке
Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан завил, что расценивает петицию об отставке главы государства как шутку, отметив, что оснований для реагирования на нее нет.
Обновлено в 16:32
Общество
За полгода Facebook удалил более 3 млрд фейковых аккаунтов
Сотрудники компании Facebook в период с октября 2018 года по март этого года удалили из соцсети более 3 млрд аккаунтов, распространявших дезинформацию и спам.
Обновлено в 13:26
Общество
Бразильянка выйдет замуж за саму себя
Жительница Бразилии станет первой женщиной в стране, которая выйдет замуж за саму себя, сообщает местное издание Estado de Minas.
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Шоу-бизнес
Экс-жена Игоря Верника вышла в свет с детьми
Многие звезды пришли на показ с детьми, в том числе экс-жена Игоря Верника появилась в компании старшего сына Григория и младшей дочери Вероники.
Обновлено в 19:01
Армия и оружие
Пентагон попросили отправить тысячи военных на Ближний Восток
Обновлено вчера в 17:57
Автоспорт
Квят показал 13-й результат в первой практике Гран-при Монако
Пятикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон показал лучший результат в первых свободных заездах шестого этапа чемпионата мира Гран-при Монако на городской трассе в Монте-Карло.
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Общество
Семья Бута впервые получила американскую визу
В январе МИД России направлял США ноту протеста из-за полугодовой задержки выдачи визы родственникам Бута.
Обновлено в 18:20
Космос
Работавший на SpaceX инженер арестован в США
По данным американских властей, работавший в компании PMI Industries Джеймс Смолли сфальсифицировал около 40 до кументов, имеющих отношение к ракетам Falcon 9 и Falcon Heavy, говорится на сайте ведомства.
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