Россия ответит на размещение американских радаров в НорвегииLenta.ru 11:20

Россия примет ответные меры после размещения американской радиолокационной станции (РЛС) «Глобус-2» в норвежском Варде. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

Россия ответит на размещение американских радаров в Норвегии

Армия и оружие В России разрабатывают новые гидросамолёты «Ведутся работы по созданию модификаций Бе-200 и разработке новых гидросамолётов», — приводит РИА Новости сообщение.

Армия и оружие Небензя выступил против использования ударных беспилотников Постпред России при ООН Василий Небензя выступил против участившегося использования ударных беспилотников.

Хоккей НХЛ сократила срок дисквалификации Вячеслава Войнова Российскому хоккеисту Вячеславу Войнову сократили срок дисквалификации, которую он получил по обвинению в домашнем насилии.

Здоровье Если я заболею, к бесплатным врачам обращаться не стану Еще пять лет назад большинство граждан предпочитали исключительно государственную бесплатную поликлинику или больницу.

Армия и оружие ОБСЕ отчиталась о двукратном росте насилия в Донбассе Наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявили, что с 6 по 19 мая был зафиксирован двукратный рост нарушений режима тишины по сравнению с первой неделей месяца.

Происшествия В образовательном учреждении Якутии отравились десять детей Прокуратура подозревает, что в образовательном учреждении нарушались правила организации питания детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Здоровье Минздрав посчитал умерших из-за врачей россиян Отмечается, что отрицательная динамика по количеству умерших от врачебных ошибок фиксируется в России вот уже семь лет, пишет ИА AmurMedia со ссылкой на доклад Минздрава.

Хоккей Россия обыграла США и вышла в полуфинал чемпионата мира Вратарь сборной США Кори Шнайдер неуверенно отбил шайбу перед собой после броска Михаила Сергачева, а Никита Гусев был первым на добивании 1:0 в пользу сборной России.

Общество Госдума утвердила законопроект о фотофиксакции техосмотра Госдума приняла в третьем чтении законопроект, вводящий фотофиксацию техосмотра транспортных средств.

Происшествия Полковника ФСБ заподозрили в хищении 490 млн рублей Обвиняемый в получении взяток полковник ФСБ Кирилл Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей.

Космос Луна Нептуна Тритон создала удивительный ледяной союз Открытие дает представление о том, как эта летучая смесь может транспортировать материал по поверхности Луны с помощью гейзеров, вызывать сезонные изменения атмосферы и обеспечивать контекст для условий на других отдаленных ледяных мирах.

Политика Зеленский не намерен вести переговоры с Россией Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность ведения переговоров с Россией.

Политика Пушков прокомментировал отказ Нуланд в российской визе Сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ в российской визе бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд.

Гаджеты «Яндекс» представил медиаплеер «Яндекс.Модуль» Компания «Яндекс» представила на Yet another Conference (YAC) медиаплеер «Яндекс.Модуль», который подключается к телевизору через HDMI-порт и позволяет включить «Яндекс.Эфир» или другое видео из приложения компании на большом экране.

Шоу-бизнес Ани Лорак впервые рассказала о новой жизни после развода После развода с отцом своей дочери Муратом Налчаджиоглу, Ани Лорак не рассказывала подробностей о своей личной жизни.

Хоккей Овечкин выкинул американца на скамейку сборной России Форвард сборной России Александр Овечкин провел силовой прием против защитника Брэди Шея в матче против команды США, сообщает "Советский спорт".

Политика Профессор Тишкин не допущен до выборов ректора АлтГУ Напомним, в Москву на собеседование 17 мая помимо Тишкина летали врио ректора Сергей Бочаров, проректор по экономики и стратегическому развитию АлтГТУ Александр Жидких и завкафедрой зоологии и физиологии Александр Мацюра.

Происшествия Спасение мужчины на карнизе от пожара попало на видео Драматический момент спасения человека на карнизе дома во время пожара сняли на видео очевидцы в Риме.

Авто Стало известно, почему Lada 4x4 не оснащают более мощным мотором На портале «Лада.онлайн» появилась информация, почему «АвтоВАЗ» до сих пор не установил на свой внедорожник Lada 4x4 более производительный двигатель.