Политика

Россия не ждет приезда зарубежных лидеров на празднование Дня ПобедыРИА Новости 09:34

Москва не ожидает приезда зарубежных лидеров на торжественные мероприятия в честь Дня Победы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее Песков говорил РИА Новости, что Кремль никого специально не приглашал из глав государств на День Победы в 2019 году.
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Песков: На День Победы зарубежных лидеров не приглашали

Российская газета10:50

Кремль заявил об отсутствии иностранных лидеров в Москве на 9 мая

РБК11:49

Иностранные лидеры не приедут в Москву на торжества в честь Дня Победы

Эхо Москвы12:30

Посетят ли иностранные лидеры парад Победы, ответил Песков

Газета.Ru13:50

Зарубежные лидеры не приедут на парад 9 мая в Москву

Свободная Пресса14:02

Россия не ждет приезда зарубежных лидеров на празднование Дня Победы

РИА Новости09:34

Россия не ждёт приезда зарубежных лидеров на празднование Дня Победы

Говорит Москва09:59
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 17:01, Ашберн
Футбол

Бразильская налоговая инспекция наложила арест на имущество Неймара

В рамках разбирательства был наложен арест на самолет Cessna Citation 680, вертолет Eurocopter France 130 B4, а также доли в компаниях, принадлежащих семье Неймара.
Обновлено в 15:36
Общество

Госсайты выложили в общий доступ личные данные миллионов россиян

Госсайты выложили в общий доступ более двух миллионов личных данных россиян, сообщает общественный проект "Роскомсвобода".В открытом доступе оказались паспортные данные, номера СНИЛС и сведения о трудоустройстве 2,24 млн российских граждан.
Обновлено в 06:36
Политика

Пытавшаяся примкнуть к ИГИЛ Караулова рассказала об отношении к исламу

Осужденная за попытку примкнуть к запрещенной в РФ террористической группировке «Исламское государство»11 и выпущенная из колонии условно-досрочно Варвара Караулова подлилась мнением об исламе.
Обновлено в 10:32
Политика

В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китов

Обновлено в 06:35
Общество

Нагиев не исключил ухода из шоу «Голос. Дети»

В свою очередь, в пресс-службе Первого канала сообщили, что в ходе голосования в финале конкурса «были отмечены некоторые аномальности».
Обновлено в 16:16
Авто

Jaguar Land Rover станет платить водителям за информацию о поездках

Обновлено в 03:45
Политика

В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко

Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
Обновлено в 10:52
Экономика

Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов

Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено в 03:41
Политика

Саакашвили прокомментировал слова Путина о своем гражданстве

Обновлено в 09:55
Армия и оружие

Появилось первое видео с лидером ИГ за пять лет

Первое с 2014 года видео с лидером террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакром аль-Багдади было распространено в понедельник в интернете информационным медиацентром террористов «Фуркан».
Обновлено в 13:46
Кино

Слух дня: Marvel снимет суперзлодейский фильм «Громовержцы»

Кто появится в картине Marvel, пока неясно, но по слухам, мы можем увидеть Лидера из комиксов про Халка.
Обновлено в 12:31
Энергетика

Минэнерго отвело 4 дня на поступление чистой нефти на НПЗ в Белоруссии

26 апреля заместитель министра энергетики России Павел Сорокин по итогам встречи операторов «Дружбы» в Минске пообещал, что чистая нефть придет на завод в Мозыре в начале мая, а через две недели достигнет границы Белоруссии и Польши.
Обновлено в 15:31
Космос

Проблема в электроснабжении выявлена на МКС

По данным американского космического агентства, утром в понедельник команда МКС выявила «проблему с системой электроснабжения» станции.
Обновлено в 16:41
Футбол

Олег Кононов: в игре с «Рубином» ребята были не так свежи

Вы видели, что ребята были не так свежи. Не так переходили из обороны в атаку, играли в пас.
Обновлено в 15:42
Футбол

Байи выбыл до конца сезона из-за травмы правого колена

"Манчестер Юнайтед" пожелал скорейшего выздоровления защитнику Эрику Байи, который получил травму в матче 36-го тура чемпионата Англии с "Челси" (1:1) и выбыл до конца сезона.
Обновлено в 11:00
Общество

Дмитрия Быкова выписали из больницы

Писатель Дмитрий Быков рассказал, что его выписали из больницы. Об этом он сообщил «РИА Новости».
Обновлено в 15:21
Армия и оружие

В Москве завершилась первая ночная репетиция Парада Победы

Первая ночная репетиция парада в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершилась в Москве.
Обновлено в 16:25
Кино

Фильм «Мстители: Финал» за день побил рекорд по сборам в России

Обновлено в 12:14
Транспорт

На трассе М4 «Дон» ещё один участок стал платным

На трассе М4 «Дон» появился новый платный участок.
Обновлено в 11:28
Происшествия

Таксист попытался изнасиловать титулованную гимнастку

Таксист в Москве предпринял попытку изнасиловать мастера спорта России по художественной гимнастике, сообщает "Пятый канал".
Обновлено в 16:35
Космос

Астрономы впервые увидели, как черная дыра «вращает» пространство

Наблюдая за черной дырой, поглощающей звезду, астрономы впервые увидели, как струи выбрасываемого ей вещества многократно изменяли свое направление в течение очень коротких промежутков времени, лучшим объяснением чему является вовлечение во вращение гравитационным монстром окружающего его пространства-времени.
Обновлено в 11:00
Гаджеты

Windows 10 «растолстеет» минимум до 32 Гбайт

Если ранее минимальное требование к хранилищу в Windows 10 составляло 16 Гбайт для 32-разрядной установки, то дополнительные 7 Гбайт почти полностью занимали весь накопитель.
Обновлено в 16:09
Политика

Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями

В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.
Обновлено вчера в 17:29
Технологии

Tele2 предложил абонентам перейти на eSIM

Мобильный оператор Tele2 первым среди конкурентов предложил своим абонентам перейти на eSIM — формат, который не требует от телефона физической SIM-карты.
Обновлено в 03:51
Игры

В мае подписчиков Xbox Live Gold ждёт тихий месяц с Earth Defense Force

Marooners (Xbox One) — с 1 по 31 мая The Golf Club 2019 featuring PGA Tour (Xbox One) — с 16 мая по 15 июня Earth Defense Force: Insect Armageddon (Xbox One, Xbox 360) — с 1 по 15 мая Comic Jumper (Xbox One, Xbox 360) — с 16 по 31 мая Sony представит майскую подборку PS Plus послезавтра, 1 мая.
Обновлено в 15:13
Политика

Washington Post подсчитала, сколько раз Трамп лжет в день

По данным издания, за 828 дней на посту президента США Трамп высказал 10,1 тыс. ложных или вводящих в заблуждение заявлений.
Обновлено в 10:55
Общество

Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу

Обновлено в 07:56
Футбол

Тен Хаг: «Аякс» в хорошей форме подходит к матчу с «Тоттенхэмом»

Футболисты амстердамского "Аякса" в хорошей физической форме подходят к первому полуфинальному матчу Лиги чемпионов против лондонского "Тоттенхэма", заявил главный тренер голландской команды Эрик тен Хаг.
Обновлено в 15:50
Происшествия

Под Воронежем потушили пожар в распределительном центре сети «Магнит»

Крупный пожар в здании распределительного центра компании "Магнит" в Воронежской области полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 08:45
Общество

Рейтинг финала «Голос. Дети» оказался самым низким за всю историю шоу

Самый высокий средний рейтинг у первого сезона шоу — 8,8%. Выпуски программы в среднем смотрели 5,9 млн человек, или 26,9% телезрителей.
Обновлено в 09:37
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