Россия не ждет приезда зарубежных лидеров на празднование Дня ПобедыРИА Новости 09:34

Москва не ожидает приезда зарубежных лидеров на торжественные мероприятия в честь Дня Победы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее Песков говорил РИА Новости, что Кремль никого специально не приглашал из глав государств на День Победы в 2019 году.

Россия не ждет приезда зарубежных лидеров на празднование Дня Победы

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