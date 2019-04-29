Политика
Россия не ждет приезда зарубежных лидеров на празднование Дня ПобедыРИА Новости 09:34
Москва не ожидает приезда зарубежных лидеров на торжественные мероприятия в честь Дня Победы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее Песков говорил РИА Новости, что Кремль никого специально не приглашал из глав государств на День Победы в 2019 году.
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Футбол
Бразильская налоговая инспекция наложила арест на имущество Неймара
В рамках разбирательства был наложен арест на самолет Cessna Citation 680, вертолет Eurocopter France 130 B4, а также доли в компаниях, принадлежащих семье Неймара.
Обновлено в 15:36
Общество
Госсайты выложили в общий доступ личные данные миллионов россиян
Госсайты выложили в общий доступ более двух миллионов личных данных россиян, сообщает общественный проект "Роскомсвобода".В открытом доступе оказались паспортные данные, номера СНИЛС и сведения о трудоустройстве 2,24 млн российских граждан.
Обновлено в 06:36
Политика
Пытавшаяся примкнуть к ИГИЛ Караулова рассказала об отношении к исламу
Осужденная за попытку примкнуть к запрещенной в РФ террористической группировке «Исламское государство»11 и выпущенная из колонии условно-досрочно Варвара Караулова подлилась мнением об исламе.
Обновлено в 10:32
Политика
В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китов
Обновлено в 06:35
Общество
Нагиев не исключил ухода из шоу «Голос. Дети»
В свою очередь, в пресс-службе Первого канала сообщили, что в ходе голосования в финале конкурса «были отмечены некоторые аномальности».
Обновлено в 16:16
Политика
В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко
Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
Обновлено в 10:52
Экономика
Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов
Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено в 03:41
Политика
Саакашвили прокомментировал слова Путина о своем гражданстве
Обновлено в 09:55
Армия и оружие
Появилось первое видео с лидером ИГ за пять лет
Первое с 2014 года видео с лидером террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакром аль-Багдади было распространено в понедельник в интернете информационным медиацентром террористов «Фуркан».
Обновлено в 13:46
Кино
Слух дня: Marvel снимет суперзлодейский фильм «Громовержцы»
Кто появится в картине Marvel, пока неясно, но по слухам, мы можем увидеть Лидера из комиксов про Халка.
Обновлено в 12:31
Энергетика
Минэнерго отвело 4 дня на поступление чистой нефти на НПЗ в Белоруссии
26 апреля заместитель министра энергетики России Павел Сорокин по итогам встречи операторов «Дружбы» в Минске пообещал, что чистая нефть придет на завод в Мозыре в начале мая, а через две недели достигнет границы Белоруссии и Польши.
Обновлено в 15:31
Космос
Проблема в электроснабжении выявлена на МКС
По данным американского космического агентства, утром в понедельник команда МКС выявила «проблему с системой электроснабжения» станции.
Обновлено в 16:41
Футбол
Олег Кононов: в игре с «Рубином» ребята были не так свежи
Вы видели, что ребята были не так свежи. Не так переходили из обороны в атаку, играли в пас.
Обновлено в 15:42
Футбол
Байи выбыл до конца сезона из-за травмы правого колена
"Манчестер Юнайтед" пожелал скорейшего выздоровления защитнику Эрику Байи, который получил травму в матче 36-го тура чемпионата Англии с "Челси" (1:1) и выбыл до конца сезона.
Обновлено в 11:00
Общество
Дмитрия Быкова выписали из больницы
Писатель Дмитрий Быков рассказал, что его выписали из больницы. Об этом он сообщил «РИА Новости».
Обновлено в 15:21
Армия и оружие
В Москве завершилась первая ночная репетиция Парада Победы
Первая ночная репетиция парада в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершилась в Москве.
Обновлено в 16:25
Кино
Фильм «Мстители: Финал» за день побил рекорд по сборам в России
Обновлено в 12:14
Транспорт
На трассе М4 «Дон» ещё один участок стал платным
На трассе М4 «Дон» появился новый платный участок.
Обновлено в 11:28
Происшествия
Таксист попытался изнасиловать титулованную гимнастку
Таксист в Москве предпринял попытку изнасиловать мастера спорта России по художественной гимнастике, сообщает "Пятый канал".
Обновлено в 16:35
Космос
Астрономы впервые увидели, как черная дыра «вращает» пространство
Наблюдая за черной дырой, поглощающей звезду, астрономы впервые увидели, как струи выбрасываемого ей вещества многократно изменяли свое направление в течение очень коротких промежутков времени, лучшим объяснением чему является вовлечение во вращение гравитационным монстром окружающего его пространства-времени.
Обновлено в 11:00
Гаджеты
Windows 10 «растолстеет» минимум до 32 Гбайт
Если ранее минимальное требование к хранилищу в Windows 10 составляло 16 Гбайт для 32-разрядной установки, то дополнительные 7 Гбайт почти полностью занимали весь накопитель.
Обновлено в 16:09
Политика
Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями
В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.
Обновлено вчера в 17:29
Технологии
Tele2 предложил абонентам перейти на eSIM
Мобильный оператор Tele2 первым среди конкурентов предложил своим абонентам перейти на eSIM — формат, который не требует от телефона физической SIM-карты.
Обновлено в 03:51
Игры
В мае подписчиков Xbox Live Gold ждёт тихий месяц с Earth Defense Force
Marooners (Xbox One) — с 1 по 31 мая The Golf Club 2019 featuring PGA Tour (Xbox One) — с 16 мая по 15 июня Earth Defense Force: Insect Armageddon (Xbox One, Xbox 360) — с 1 по 15 мая Comic Jumper (Xbox One, Xbox 360) — с 16 по 31 мая Sony представит майскую подборку PS Plus послезавтра, 1 мая.
Обновлено в 15:13
Политика
Washington Post подсчитала, сколько раз Трамп лжет в день
По данным издания, за 828 дней на посту президента США Трамп высказал 10,1 тыс. ложных или вводящих в заблуждение заявлений.
Обновлено в 10:55
Общество
Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу
Обновлено в 07:56
Футбол
Тен Хаг: «Аякс» в хорошей форме подходит к матчу с «Тоттенхэмом»
Футболисты амстердамского "Аякса" в хорошей физической форме подходят к первому полуфинальному матчу Лиги чемпионов против лондонского "Тоттенхэма", заявил главный тренер голландской команды Эрик тен Хаг.
Обновлено в 15:50
Происшествия
Под Воронежем потушили пожар в распределительном центре сети «Магнит»
Крупный пожар в здании распределительного центра компании "Магнит" в Воронежской области полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 08:45
Общество
Рейтинг финала «Голос. Дети» оказался самым низким за всю историю шоу
Самый высокий средний рейтинг у первого сезона шоу — 8,8%. Выпуски программы в среднем смотрели 5,9 млн человек, или 26,9% телезрителей.
Обновлено в 09:37